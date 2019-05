LA VIDA SIGUE... PARECIDA Me gustan los homenajes en vivo. Homenaje del Bilkoin a un fenómeno llamado Joxe Garmendia, alias 'Txitxa', con 84 tacos. / FOTOS I.ROYO JAVIER ZURUTUZA Jueves, 30 mayo 2019, 00:17

Pasaron las elecciones, pero no te olvides: la vida sigue... Y desde aquí, mi felicitación a Olatz, Andu, Joxe Mari, también a los que se han quedado en el camino. Todos llevaban un programa parecido. Todos quieren, por supuesto, lo mejor para su pueblo, y eso es lo que les pido cada cuatro años. Que por encima de sus ideas políticas, trabajen para que Tolosa vaya hacia adelante. Tengo un buen pálpito para estos cuatro años. Pues eso es lo que te decía, la vida sigue.

PD1. Hace trece años, el Tolosa CF, con Luluaga en el banquillo, subió a Tercera, y lo hizo como esta vez, en la última jornada. Una marea urdiña invadió Zubieta para apoyar a su equipo. Ganó y subió. Y aquello me cambió una vida que me iba mal: echaba en falta el Shanti. Juanma me dio la oportunidad de escribir sobre el equipo urdiña, y trece años después, aquí estoy. Nunca he olvidado aquella primera crónica, muy alejada de lo que debiera ser una crónica futbolera. Hablaba de los muchos muertos de la película que nos había puesto Lucas el chófer, de la porra que organizó Xabi Lacalle, que casi siempre ganaba él, de la sorpresa que me llevé cuando me presentaron al presidente del Elgoibar: «Mis aitas son del barrio San Blas», me dijo. También contaba que los bocadillos que había traído Berrio del Ordizia de Gorka Abadgoitia estaban buenísimos... Y al final, escribía Elgoibar 0 - Tolosa 0. Partido aburrido, de principios de temporada. Y ante mi sorpresa, a Juanma le gustó, y... Trece años después... sigo hablando del ascenso del Tolosa CF.

PD2. Y es que es lo que toca. La verdad, subir a Tercera no me ha quitado el sueño; para mí aunque no hubiéramos subido, la temporada ha sido perfecta. Hoy me toca dar las gracias a mucha gente. Lo primero, a los jugadores: no cobran, se quitan horas de su trabajo, se sacrifican los fines de semana, comparten estudios... Para mí, sobre todo, ha sido un orgullo que el 98% de los jugadores son de Tolosa. Bueno, de Ibarra siempre va a haber jugadores en el equipo. Quizás, por eso, la afición este año ha estado como nunca. La asistencia en Berazubi ha sido muy buena, y también lo ha sido en los desplazamientos. Felicitaciones al cuerpo técnico, Avellaneda, Jon Gómez, Alicia, Jon Bonilla y Latu. Kiko Valor y Antxon que se han encargado del taquillaje, José Manuel Arruabarrena, las instalaciones y el terreno han estado fantásticos gracias a él, Samuely su equipo en el ambigú, Iñigo Perurena de speaker, los Zabaleta, Miguel, Txato, etc. con la rifa, al director deportivoIgor Serrano, incansable, por supuesto, a Martixa, presidente y a su directiva, y a todos esos comercios y bares que un año más nos han regalado los balones. Y no me olvido de la Peña Frascuelo y de Dionisio. Entre todos, han hecho posible el ascenso. Hoy más que nunca, ¡Aupa Tolosa, tracatrá!

PD3. Ya sabes que siempre he sido amante de los homenajes en vivo y en directo. Hace unos días, la sociedad deportiva Bilkoin de Legorreta le dedicó uno cariñoso a una persona. Ya sabes en los pueblos lo que pasa: si preguntas por Joxe Garmendia, igual te ponen cara de póker, pero si dices Txitxa... Zorionak, Joxe! Toda tu vida le has dedicado al deporte de tu pueblo. Tengo muchos amigos en Legorreta; me los ha dado el bar y el fútbol. Hubo un tiempo que Txitxa se enfadó con nosotros con razón. Jugamos una final contra su equipo en el frontón de Ordizia, y fue escandaloso lo que nos ayudó el árbitro. A pesar de eso, siguió visitándome en el bar. Hablando de Legorreta. En el Insausti, he comido uno de los mejores platos combinados en mi vida. Veníamos de viaje, era un poco tarde, el bar estaba medio cerrado, pero Urreta se apiadó de nosotros. En el plato había unos fritos riquísimos. ¿Qué es esto?, le pregunté. «Le llaman huecos o güekos». Algún día tengo que escribir la historia de ese bar.

PD4. Y cuando pensaba que se había acabado el fútbol, resulta que el Tolosa, al ser equipo de Tercera, va a tener posibilidades de jugar la Copa del Rey. O sea que, si pasa la primera eliminatoria contra el campeón de Bizkaia y el de Álava, jugaría una eliminatoria contra el campeón del Santander. Igual vemos al Barça, al Madrid, Athletic, Real, Aupa Osasuna... por Berazubi. ¡Qué poco cuesta soñar!

Zurutada. «Doctor, ha sido muy grave mi accidente?», «Perdone, no soy médico, soy San Pedro».