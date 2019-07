Veintidós Caminos a sus espaldas en trece años Maribel y Fernando, a los pies de la Catedral de Santiago. A pesar de llegar recientemente del Camino de Santiago, Maribel y Fernando ya planean su vuelta para septiembre M. A. IBARRA Viernes, 5 julio 2019, 00:16

. Si alguien colecciona credenciales del Camino de Santiago, esa es la pareja aventurera Maribel Lizaso de 65 años, natural de Amezketa, y el tolosarra Fernando Agirre de 73 años, quienes suman un recorrido más a su lista de peregrinaje. Los caminantes que ahora residen en Ibarra han culminado recientemente el Camino de Santiago por vigésimo primera vez, esta vez, el del interior, partiendo de Tolosa, además de llevar a sus espaldas el recorrido de un Camino Ignaciano. Todo esto, en tan solo 13 años.

Llegar a jubilarse puede ser divertido, y es que esta pareja no solo reúne sellos, kilómetros, anécdotas, recuerdos y credenciales, sino que lleva su mochila cargada de amistades, que les permite, dicen, «ir ampliando la familia». Hacer el camino, dos veces al año, «uno en primavera y otro en septiembre», no tiene por qué ser repetitivo. Maribel y Fernando han experimentado casi todas las variantes del camino, que tienen como fin una meta común: la catedral de Santiago.

Han tenido como punto de partida Roncesvalles, Sevilla, Sompor, Alicante, Irun, Lisboa, Málaga, Oviedo, Barcelona, Madrid, Valencia, Ferrol, Huelva, Tortosa y Tolosa. Aunque creían que el vigésimo camino iba a ser el último, parece que su aventura no tiene fin: «llega primavera y no nos podemos echar para atrás», cuenta Maribel.

«Seguiremos caminando hasta que el cuerpo diga basta», cuenta esta infatigable pareja

«Cualquier camino que se escoja es especial y único. Todos tienen su encanto e inconveniente, pero en cuanto lo terminas, olvidas esa dificultad». La pareja reconoce empezar a notar los años; se enfrentan, dicen, a dos realidades, «acortar las etapas o deshacerse de las mochilas». No hubo discusiones. «Nos daba mucha pena acortar el camino, porque suponía dejar de visitar a nuestras amistades, y justamente el camino lo hacemos por ellos, así que desde el pasado año contratamos un servicio que nos lleva las mochilas», explica Fernando. «Hay amistades que mantenemos por teléfono, sobre todo, en días singulares como es la Navidad; nos llaman desde Italia, Holanda y Madrid».

La llamada de un hospitalario cada dos días desde la sierra de Madrid, el reencuentro casual con un japonés que guardaba fotografías de Fernando y Maribel en su móvil después de conocerse hace cinco años, pernoctaciones en polideportivos y enfermerías de plazas de toros, la sequía que obligó a la pareja a beber el agua de un grifo de un camposanto, la solidaridad de los alicantinos, sus paisajes, Valencia y sus pesadas etapas, la buena acogida de los bomberos en Portugal, aquel pastor que dejó sus ovejas por ir a buscar a Fernando al surtidor tras advertirle que un buen chaparrón le mojaría de la cabeza hasta los pies, la llegada al 'fin de la Tierra' (Finisterre)... son algunos de los muchos destellos que han ido apareciendo en el camino de esta pareja caminante, algunos de los motivos para seguir caminando, para que no tenga que acabarse una aventura «tan plena, tan dura».

Los rituales

La rutina de la pareja comienza a las 6.00 horas de la mañana, para empezar a caminar una hora después. «Somos de caminar por la mañana, hasta las 15.00 horas como muy tarde. Cada uno observa lo que le va bien; nuestro ritual es parar a las tres horas de caminar para comer un bocadillo acompañado de un café. Al llegar al final de la etapa, comemos pasta o potaje, y por la noche, descartamos las comidas copiosas; nos conformamos con una pieza de fruta y tal vez, algo de picoteo».

Añade Fernando que es una pareja muy acostumbrada a caminar, e incide en la importancia de prepararse antes de emprender el camino de Santiago; «eso sí, con un calzado bueno al que el pie esté acostumbrado». Recomiendan, además, poner remedio a los pies que notan alguna rozadura, porque «si el tercer día se está mal, parece que se pisan nueces».

Fernando, con orgullo, dice que jamás han tenido que abandonar el camino por ampollas. A pesar de ser una pareja muy acostumbrada y conocedora de esta experiencia, reconocen que siempre cometen un error, el exceso de los 'por si acasos' en sus mochilas. «Todos nos dicen lo mismo, pero ni agua ni comida nos pueden faltar».

Respecto a las agujetas, detallan que la mochila se convierte en traicionera para los hombros los primeros cuatro días; «a partir de ahí, no te enteras que la llevas. Llego al albergue y se me olvida quitármela. Me gritan que me la quite, y yo: ¡ay, si la llevo puesta!».

No cabe duda que el Camino tiene algo que les atrapa, y es que «en Tolosa mismo, cuando voy andando me encuentro con flechas del Camino, y se me revuelve el estómago. También cuando veo a peregrinos desde el tren. Me vienen los recuerdos y me hace mucha ilusión», apunta Maribel.

Se trata de un plan donde «desconectar totalmente y evadirse de la rutina; es una auténtica gozada». La pareja jamás ha dejado un Camino a medio acabar; «una vez, tuvimos que volver por un compromiso familiar, pero a los tres días, lo retomamos».

Fieles a su compromiso y tradición, tienen en mente volver a emprender el Camino el próximo septiembre, a pesar de que lo encuentran hoy «más turístico y más gamberro». «Seguiremos caminando hasta que el cuerpo diga basta», eso sí, que a Maribel no le falte el abrazo al santo en la catedral de Santiago; «si no lo abrazo, no lo he terminado».