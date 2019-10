VA POR USTEDES.... Desbordan ilusión, sueñan con que esa puerta se abra para ellos. / ROYO JAVIER ZURUTUZA Jueves, 10 octubre 2019, 00:27

Tengo ilusión por la crónica de hoy y también preocupación. ¿Sabré reflejar la pasión, la ilusión de Aitor e Iñigo? Todo empezó escuchando a la Banda tocar fantásticamente la Quinta Sinfonía de Beethoven... a ritmo de samba. La percusión, que es lo mío, iba como un tiro. Me fijé en el más joven de los percusionistas. Cómo toca. Es un crack, me dijeron y además es recortador de toros. «Aquí tengo tema», pensé. Lo voy a sacar en vísperas de la Pilarica en homenaje a aquellas sociedades y peñas que tanto nos hicieron disfrutar con las becerradas que organizaban ese día.

PD1.Aitor Zabala es del barrio de Belate. Su amatxo, Marian Urrestarazu, es directiva del Tolosa C.F. El aita, Juanito Zabala. Todavía recuerdan la cara de sorpresa que pusieron cuando Aitor, a sus quince años, le dijo: «Me tenéis que llevar a Bergara, a la escuela de recortadores». Resulta que el chaval se había aficionado y ellos no se habían enterado. Aunque Marian entonces comprendió por qué su hijo le hacía recortes cada vez que se encontraba con ella en el pasillo de casa. Resulta que Aitor había subido a fiestas de Hernialde con su amigo Iñigo porque los de Bergara habían traído becerros. Les vieron actuar, y les ficharon. «Le tuvimos que llevar a Bergara. Vimos que aquello iba en serio, y qué íbamos a hacer», me dijo su ama. Aitor tiene otra pasión, la música. Toca en grupos como Skakeitan, txarangas como Kalean, Joselontxo, Jandalo con mi amigo el beasaindarra Peiró. Ahora, en busca de ese grado superior que le falta para quizás buscar su destino en Musikene, ha ido a estudiar a la academia de Errenteria.

PD 2.Iñigo Goikoetxea es de Montezkue, vive cerquita del caserío Malaka. Como Aitor, empezó tímidamente el Viernes Flaco. Primero detrás de la barrera y luego en fiestas de Berazubi, carnavales... Juega a balonmano, pero tiene pasión con todo lo relacionado con el mundo de los toros. Quizás un poco culpa de ello la tengan sus aitas, Idoia Pellejero e Iñaki Goikoetxea, aficionados taurinos. Iñigo también ha estudiado música. Lo hizo con Kike Arostegi, fue su profesor. Me contó que le llamó mucho la atención que el chaval, lo único que le pedía es que le enseñara a tocar pasodobles. Va a estudiar INEF en Gasteiz. Pero no se lo digas a nadie, le habría gustado estudiar en Sevilla, en el sur. No sé yo si no tenemos un torero aquí.

PD 3. Durante la charla que mantuvimos, les salían las historias a borbotones. Qué ilusión desgranaban. Como son menores de edad, necesitan el permiso de sus aitas. Sueñan con cumplir 18 años. En Gipuzkoa, la normativa establece que tienes que tener 16 para saltar delante de los becerros, igual que en Navarra. Excepto en Iruña, donde es a partir de los 18 cuando puedes saltar por encima de toros de más de 300 kilos. Y hay que tener la cabeza fría, el corazón caliente, y estar en buena forma y muy atento, porque en algunos festivales el toro que has recortado en Tudela es el mismo que el del pueblo anterior, y tú conoces al toro, pero él también te conoce a ti...

PD 4. Como todas las religiones, ésta también tiene sus dioses. Si Messi lo es para los futboleros, para Aitor lo es el 'Puro' Dani Alonso; Iñigo admira a el 'Peta' y quebrando se queda con 'Poca', un valenciano, y en los saltos con 'Paquito Murillo'. En las competiciones les lleva 'Bergarako zezenak', tienen su caché, participan en exhibiciones haciendo Don Tancredo, el juego de los anillas, las sillas... Y cuando no tienen competición, sus entrenamientos son las fiestas de los pueblos. Me cuentan que en Navarra valoran mucho los recortes y saltos, mientras que en Gipuzkoa quieren «que nos cojan».

PD 5. Iñigo Royo fue testigo de la entrevista, porque les quería sacar una foto. Me pidieron sacarla en esa plaza de toros que ellos me dicen que valoramos poco. Miguel, de la peña Frascuelo, nos abrió la puerta. Los toreros sueñan con abrir las puertas de La Maestranza, las Ventas... Ellos sueña con actuar en la plaza de toros de su pueblo. Marian me contó cómo en Gorliz, un toro arrolló a su hijo. «Javier, me fui de la plaza asustada, pero volví, porque eso que dicen que ojos que no ven corazón que no sienten, es mentira».

Como dicen Aitor e Iñigo cuando desde el centro de la plaza saludan al público...:

¡Va por ustedes!