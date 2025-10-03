Urmara museoak Sorkuntza Disidentea Landa Eremuan Topaketak antolatu ditu

TolosaldeaUrmara museoak Sorkuntza Disidentea Landa Eremuan Topaketak antolatu ditu
Urriaren 15etik 19ra egingo dira doan kontzertu, erakusketa, mahai-inguru eta tailerrekin
Alkiza
Ostirala, 3 urria 2025, 20:14
Ur mara museoak Sorkuntza Disidentea Landa EremUAN I.go Topaketak antolatu ditu. Bost eguneko jardunaldiak izango dira, urriaren 15etik 19ra, sorkuntza, disidentzia eta kultura landa-eremuan gaien inguruan hausnartzeko. Alkizako Fagus Interpretazio Zentroan eta Ur mara museoan egingo dira ekintzak eta parte hartzea doakoa izango da, Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza eta Alkizako Udalaren laguntzari esker.
Topaketak urriaren 15ean hasiko dira, Fagus-Alkizan egingo den aurkezpenarekin 18:30ean eta ondoren, Susana Cencillo akordeoi-joleak kontzertua eskainiko du. Hilaren 16an Ainhoa Gutiérrez del Pozoren 'Pizti bat aguan' ikus-entzunekoa proiektatuko da.
Asteburuko ekitaldiak Ur Mara museoko instalakuntzetan egingo dira. Urriaren 17an erakusketa inauguratuko da, igandera bitartean ikusgai egongo dena. Uxue Lasa, Eli Pagola, Ainhoa Gutiérrez, Manex Pagola, Elena Cajaraville eta Gerezi Jauregiren obrak egongo dira ikusgai bertan. Jarraian, Peru Galbeteren kontzertua izango da.
Urriaren 18an, 'Idazketa kuirra euskal narratiban' mahai-ingurua egingo da goizean Ainhoa Urien eta Eva Perez-Pons-ekin. Jarraian, bi tailer eskainiko dira. Alde batetik, Maider Aldayk fanzine sorkuntza erakutsiko du eta, bestetik, Uribarri Antxotegik, dantza eta mugimendua.
Bazkalondoren, espazio kulturalen esperientziak landa-eremuan mahai-ingurua antolatuko da, gaztelaniaz, La Ortiga Colectivako Maria Montesino eta Mutur Beltzeko Laura Siles eta Joseba Edesarekin. Jarraian, Maialen Lujanbiok 'RR' emanaldia eskainiko du. Gauean, Eli eta Manex Pagolaren eskutik bertso musikatuen emanaldi egongo da Alkizan.
Igandeko programak antzeko egitura izango du. Goizean 'Gorputz kuira eszenan' mahai-ingurua egingo da, euskaraz, Amaia Agirre, Altxalili eta Mejillón Tigrerekin. Ondoren, 'Posible al da sorkuntza landa-eremuan?' formakuntza saioa eskainiko du Ainara Martinek. Bazkalondoren, jardunaldiak ixteko, 'Nire gorputza mailua balitz' emanaldia eskainiko du Atelier Forbbiden Fruits taldeko Adur Ballarin-ek.
Izena ematea
Bost egunetan egingo diren ekitaldietarako sarrera doakoa izango da. Hala ere, antolakuntza lanak errazte aldera, izena ematea derrigorrezkoa izango da urriaren 17tik 19rako ekintzetarako. Izena emateko azken eguna urriaren 10a, ostirala, izango da.
Era berean, itzulpen zerbitzua egongo da mahai-inguru eta hitzaldietan Telegram aplikazioaren bidez. Jardunaldietara joan nahi dutenentzako Alkizako aterpetxea erabilgarri egongo da urriaren 17 eta 18 gauetan, doan. Bakoitzak bere izarak edo lo-zakua eraman beharko ditu. Asteburu horretan bertan bazkaltzeko aukera egongo da. Menua guztiz begetala eta doakoa izango da. Afariak, aldiz, parte hartzaile bakoitzak kudeatu beharko ditu bere kasa.