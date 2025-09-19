Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Urbaundi pone en marcha sus actividades 2025-2026

Desde la asociación de jubilados se ha hecho un esfuerzo por ofrecer un amplio catálogo de cursos a los usuarios interesados

J. ZABALA

OLABERRIA.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:12

La asociación de personas jubiladas Urbaundi ha presentado el programa de actividades para el curso 2025-2026, con una variada oferta dirigida a sus socios y socias. El objetivo es fomentar el bienestar, la participación y el aprendizaje a través de talleres semanales en diferentes áreas.

Entre las propuestas se encuentra el taller de relajación, que tendrá lugar los lunes de 16.00 a 16.30 horas. A continuación, se celebrará el taller de memoria, con dos grupos: el primero los lunes de 16.30 a 18.00 horas y el segundo los martes de 16.00 a 17.30 horas.

El programa también incluye el taller de manualidades, previsto para los jueves de 16.00 a 17.30 horas, y el espacio de Labores de costura, que se llevará a cabo los viernes de 15.00 a 17.00 horas, a partir del 3 de octubre.

Las inscripciones estarán abiertas durante todo el mes de septiembre, de 15.30 a 19.30 horas, en el centro de jubilados Urbaundi. También se podrá formalizar la matrícula llamando al teléfono 674 439 591.

El inicio oficial de las sesiones será el lunes 22 de septiembre, fecha en la que los socios y socias podrán comenzar a participar en las actividades programadas.

