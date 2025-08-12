Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Umeen egunarekin hasiko dira bihar Gazteluko jaiak

Amaia Núñez

gaztelu.

Asteartea, 12 abuztua 2025, 20:09

Bihar emango diote hasiera Gaztelun Andra Mari jaiei. 11:00etan haurrentzako jolasak antolatuko dira. Eguerdian botako dute txupinazoa, Hosto Txikiko bizilagunek. Jarraian, Toka Txapelketa antolatuko dute. Haurrek elkarrekin bazkalduko dute Erroizpe Azpiko elkartean eta, segidan, Dj tailerra izango dute. 17:30ean txokolatada eta, segidan Dj Siwanabaren emanaldia. Afalondoren, zezen suzkoa eta gauerdian Laket taldearekin erromeria.

Ostiralean, diana joko dute 9:00etan eta, 10:30ean, meza eskainiko da. Ondoren, 11:30ean, Gazteluko I. Sega Ligaxkaren bigarren saioa egingo da. 12:30ean, bertso-pilota jaialdia egongo da Julen Alberdi eta Oier Hormaetxe pilotariekin, eta Amaia Agirre eta Oihana Iguaran bertsolariekin.

Arratsaldean, herritarren arteko erronka jokatuko da 18:30ean. Segidan, Kittu taldearekin dantza saioa egongo da. 21:30ean zezen suzkoa eta, ondoren, barrikotea. Festei amaiera emateko, igandean 'Argilunak' dantza ikuskizuna eskainiko da 18:00etan.

