Umeen danborradako entseguak gaurtik ostegunera bitartean

Tolosa GoierriUmeen danborradako entseguak gaurtik ostegunera bitartean
A. N.
lizartza.
Astelehena, 1 iraila 2025, 20:03
Egun gutxi geratzen dira herriko festetarako eta egitaraua prest dago iada. Ohi bezala, umeen danborrada egongo da jaien hasieran eta parte hartu nahi duten haurrentzako entseguak antolatu ditu Festa Batzordeak. Entseguak gaur asteartetik ostegunera izango dira egunero, goizeko 11:00etan frontoian. Danborrada txupinazoaren segindan egingo da ostegun ilun-tzean plazan.
