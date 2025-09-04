Udalak kirol eskaintza zabala prestatu du ikasturte berrirako

Tolosa GoierriUdalak kirol eskaintza zabala prestatu du ikasturte berrirako
J. Z.
gabiriA.
Osteguna, 4 iraila 2025, 20:16
Ikasturte berriarekin batera, Gabiriako Udalak herritarrentzat kirol aukerak berritu eta zabaldu ditu, ohiko programazioari eutsiz. Urtero bezala, yoga, zumba eta pilates/gap ikastaroak eskainiko dira, eta aurten ere iazko irakasleak izango dira saioen gidari. Udaletik azaldu dutenez, ikastaroek osasun fisiko eta mentalerako onurak ekartzen dituzte eta herritarrek ongizatean eta bizi-kalitatean irabazteko aukera ematen dute. «Helburua da herrian aktibitate fisikoa sustatzea, adin eta maila guztietara egokitutako eskaintzarekin», nabarmendu dute. Hala ere, parte hartu nahi duten guztiek aurrez izena eman behar dute, taldeak ikasle kopuruaren arabera antolatzeko. Izena emateko azken eguna gaur da, eta bi aukera jarri dira: udaletxera deitzea (943 88 07 34) edo zuzenean WhatsApp mezua bidaltzea Maialeni (670 364 718).
Udalak herritarrak animatu ditu eskaintza honetaz baliatzera eta, era berean, ohartarazi du plazak mugatuak izan daitezkeela, interes handia dagoelako urtero.
