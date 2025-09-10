Udalak euskara ikastaroak eskainiko ditu berriz ere 2025-2026 ikasturtean

Tolosa GoierriUdalak euskara ikastaroak eskainiko ditu berriz ere 2025-2026 ikasturtean
J. ZABALA
gabiria.
Asteazkena, 10 iraila 2025, 20:12
Udalak jakinarazi du datorren 2025-2026 ikasturtean ere euskara ikastaroak antolatuko dituela herrian bertan, UEMArekin elkarlanean.
Ikastaroen eskaintzan behe, erdi eta goi mailak izango dira. Izena ematen dutenen arabera, ordutegi eta maila egokienak zehaztuko dira, eta gutxieneko parte-hartzaile kopurua betez gero, ikastaroak herrian bertan emango dira. Bestalde, ikastaro guztiak Gabiriako Udalak diruz lagunduko ditu, urtero bezala.
Matrikula epea irailaren 26ra arte egongo da zabalik. Data horretan izena emandako guztiei bilera baterako deia egingo zaie, ikastaroen antolaketa zehazteko. Informazio gehiago nahi duenak Udalera jo dezake zuzenean edo 943 88 07 34 telefono zenbakira deitu.
