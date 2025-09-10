Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa Goierri

Udalak euskara ikastaroak eskainiko ditu berriz ere 2025-2026 ikasturtean

J. ZABALA

gabiria.

Asteazkena, 10 iraila 2025, 20:12

Udalak jakinarazi du datorren 2025-2026 ikasturtean ere euskara ikastaroak antolatuko dituela herrian bertan, UEMArekin elkarlanean.

Ikastaroen eskaintzan behe, erdi eta goi mailak izango dira. Izena ematen dutenen arabera, ordutegi eta maila egokienak zehaztuko dira, eta gutxieneko parte-hartzaile kopurua betez gero, ikastaroak herrian bertan emango dira. Bestalde, ikastaro guztiak Gabiriako Udalak diruz lagunduko ditu, urtero bezala.

Matrikula epea irailaren 26ra arte egongo da zabalik. Data horretan izena emandako guztiei bilera baterako deia egingo zaie, ikastaroen antolaketa zehazteko. Informazio gehiago nahi duenak Udalera jo dezake zuzenean edo 943 88 07 34 telefono zenbakira deitu.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  3. 3 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  4. 4 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  5. 5 Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  6. 6

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  7. 7 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  8. 8 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  9. 9

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  10. 10 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Udalak euskara ikastaroak eskainiko ditu berriz ere 2025-2026 ikasturtean