Udalak Añanako gatzagetara irteera antolatu du jubilatuentzako

Irteera irailaren 24an, asteazkena, egingo dute, eta izen-ematea aste honetan egin beharko da udaletxean

Amaia Núñez

AMEZKETA.

Asteartea, 16 iraila 2025, 20:24

Herriko jubilatu eta pentsiodunentzako irteera antolatu du Amezketako Udalak irailaren 24rako, asteazkenarekin, Arabako Añanako gatzagetara. Izen-ematea bihar, asteazkenetik, ostiralera bitartean egongo da irekita udaletxean. Personako 35 euroko prezioa izango du txartel bakoitzak.

Irteera goizeko 08:30ean egingo da Amezketako plazaren pareko geltokitik. Ergonen eta Ugarten ere egingo ditu geldialdiak Araba aldera abiatu aurretik. Bidaiak ordu eta erdiko iraupena izango du. Goizeko 11:00etan Añanako gatzagetara bisita gidatua egingo dute, ordubete inguruko iraupenarekin. Bazkaria Angostoko kanpinean izango da 14:30ean.

Arratsaldean denbora librea izango dute parte-hartzaileek. Itzulera arratsaldeko 19:30ak aldera egingo dutela iragarri dute.

Ikastaroak

Ikasturte honetarako hainbat ikastaro antolatuko dira Amezketan Udalak koordinatuta, gazte zein helduei zuzenduak. Izen-ematea ikastaro bakoitzeko irakaslearekin egin beharko da.

Nagorek asteazkenetan yoga emango du 17:30etik 19:00etara eta hipopresiboak ostiraletan 15:15etik 16:15era. Izena emateko 626 141 228 telefono-zenbakira deitu beharko da. Adinekoen tailerrak astelehen, asteazken eta ostiraletan emango dira, 16:00etatik 17:00etara. Informazio gehiagorako udal bulegoetan galdetu beharko da.

Dantza 12 urtetik gorako herritarrei zuzenduta egongo da. Izen-ematearen arabera zehaztuko dira taldeak eta egunak. Horretarako, Izarorekin harremanetan jari beharko da, 634 419 002 telefono-zenbakian. Joskintza tailerra Arantxak emango du. Bi saio egingo dira astearteetan, 15:00etan eta 17:00etan hasita. Parte hartzeko 696 479 778 telefono-zenbakira deitu beharko da.

