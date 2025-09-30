Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Udalak 2026ko egutegirako argazki lehiaketa abiatu du

J. ZABALA

GABIRIA.

Asteartea, 30 iraila 2025, 20:29

Udalak 2026. urteari begira argazki egutegi berezi bat argitaratzea du helburu, eta horretarako argazki lehiaketa bat jarri du martxan. Aurtengo gaia Gabiriako kultur ekintzak eta natura izango da.

Parte hartzeko baldintzak argiak dira. Lehiaketan parte hartu ahal izateko Gabirin erroldatuta egon behar da eta argazkiak herrian bertan ateratakoak izan behar dute. Lanak norberak egindakoak izan beharko dira, aurretik argitaratu edo saritu gabeak, eta horizontalean aurkeztu beharko dira. Gehienez hiru argazki aurkeztu ahal izango ditu pertsona bakoitzak.

Teknika aldetik ere baldintza batzuk bete beharko dira: argazkiek gutxienez 300 ppi-ko erresoluzioa izan behar dute eta jpg edo tiff formatuan aurkeztuko dira. Gainera, mugikorrarekin ateratako argazkiak izan behar dira.

Argazkiak aurkezteko epea urriaren 24a artekoa da. Lanak udaletxean bertan utz daitezke edo posta elektronikoz helarazi helbide honetara: udal.batzordeak@ gmail.com

Argazkiekin batera argazkien izenburuak, parte hartzailearen izen-abizenak, telefono zenbakia eta helbidea aurkeztu beharko dira.

