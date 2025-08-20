Udal liburutegia goizez bakarrik egongo da irekita udako ordutegiarekin

Tolosa GoierriUdal liburutegia goizez bakarrik egongo da irekita udako ordutegiarekin
Amaia Núñez
anoeta.
Asteazkena, 20 abuztua 2025, 20:49
Abuztuko lehenengo asteetan itxita egon ondoren, Anoetako Udal liburutegia irekita dago jada aste honetatik aurrera. Hala ere, datozen asteetan udako ordutegiakin jarraituko du. Horrela, astelehenetik ostiralera 10:30etatik 13:30etarako ordutegian egongo da irekita. Ordutegi hau irailaren 12ra arte mantenduko da eta, hortik aurrera, ohiko liburutegia itzuliko da.
