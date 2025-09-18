Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Atzo ikasturteko lehenengo saioan parte hartu zuten herritarrak. A. U.

Tolosa Goierri

Txintxarriak martxan dira berriz ere

Atzo egin zuten denboraldiko lehenengo irteera, 50 lagun ingururen parte hartzearekin

Amaia Núñez

ALEGIA.

Osteguna, 18 iraila 2025, 20:06

Txintxarriak Martxan egitasmoa, adinekoak ariketa fisikoa egitera eta elkarren arteko harremanak sustatzeko egitasmoa, denboraldi berri bat abiatu zuen atzo. Berrogehita hamar lagun inguruk hartu zuten parte lehenengo saioan eta hemendik aurrera parte hartu nahi dutenentzako izena emateak irekita daude oraindik.

Egitasmoa Alegiako Udalak, Osasun zentroak eta herriko hainbat eragilek antolatzen dute. Eguraldi ona lagun, ibilbide luze zein laburra antolatu zituzten atzo goizean. Gehiengoak ibilaldi motza aukeratu bazuten ere, 30 lagunek, beste hogei lagun daude oraingoz paseo luzeetarako izena emanda.

Hala ere, distantziaz haratago, herrian lagunartean ibiltzeko aukera aprobetxatu zuten parte hartzaileek. Amaieran, elkarrekin hamaiketakoa egin zuten goiza ixteko. Era berean, antolakun-tzan eta laguntzaile lanetan ari-tzen diren eragile eta bolondresen lana eskertu zuen Alegiako Udalak.

Hemendik aurrera, ostegunero elkartuko dira herrian zehar ibilaldia egiteko 11:00etan plazan. Ekintza 60 urtetik gorako herritarrei dago zuzendua. Parte hartu nahi dutenek 10:30ean agertu beharko dute edozein ostegunetan izena emateko eta ordutik aurrera taldearekin batera ibiltzera joan ahal izango dira nahi duten guztietan.

Ipuin kontaketa

Datorren astelehenean udazkeneko kultur programazioa jarriko dute abian. Liburutegia Topagune egistasmoaren baitan, 'Miniaturazko ipuin erraldoiak' kontaketa saioa eskainiko du Josune Gorostegik, 17:30etatik aurrera, eta lau urtetik gorako haurrentzako.

