Jendetza espero dute antolatzaileek igandean ospatuko den XVII. Txerri Azokan. DV

Mutiloa

Txerri Azokaren XVII. edizioa ospatuko dute igande honetan Mutiloan, txerririk gabe

Goizeko 10:00etan hasita, txerri erretzea, produktu ezberdinen dastaketak eta erakustaldiak izango dira

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Mutiloa

Ostirala, 31 urria 2025, 20:19

Comenta

Mutiloarrek urteko jai egun nagusietako bat hartuko dute igande honetan, azaroaren 2an, goizeko 10:00etan hasiko den XVII. Txerri Azokaren eskutik. Urtero, ekitaldi honek jende ugari erakartzen du inguruko herrietatik, txerriarekin lotutako produktu eta ohitura tradizionalak ardatz hartuta. Aurten ere, Udalak autobus zerbitzu bereziak antolatu ditu, Segura, Zerain, Zegama eta herri arteko mugikortasuna errazteko. Hori bai, aurten ez da txerririk izango, dermatosi nodular kutsakorraren aurrean hartu diren neurrien eraginez.

Azoka 10:00etan irekiko da ofizialki, eta ordutik aurrera herriko plazak eta azokako postuak beteko dira. Goizean zehar, txerri erretzea izango da ikusgai, eta txerrikiak salgai egongo dira tokiko eta inguruko ekoizleen eskutik. Parte hartzaileek, gainera, odolki eta txorizo dastaketa edota urdaiazpiko mozte erakustaldiaz gozatu ahal izango dute.

Txerrikia erdigunean ipiniz

Eguneko ardatza, ordea, tokiko kultura eta gastronomia uztartzen dituen ekitaldi herrikoia izango da. Antolatzaileen esanetan, azokak helburu bikoitza du: batetik, tokiko ekoizleen lana balioan jartzea, eta bestetik, euskal nekazaritza eta gastronomia tradizionalaren transmisioa sustatzea. Hori dela eta, azokan jatorri desberdinetako ekoizleak izango dira, bakoitzak bere herriko ohiturak eta produktuak erakutsiz.

Umeei ere lekua eskaini nahi izan diete antolatzaileek, eta horregatik, haurrentzako eskulan tailerrak antolatu dira, familiek ere ekitaldiaz modu ludikoan goza dezaten, ekintza ezberdinez gozatuz.

Eguerdiko 12:00etan hasiko da odolkiak egiteko erakustaldia, eta ondoren, erretako txerriaren dastaketa egingo da, pintxo eta edari gozoekin batera. Tradizioz beteriko une horrek, urtero bezala, ikusle ugari bilduko ditu Mutiloako plazan. Udalak herritar guztiak gonbidatu ditu XVII. Txerri Azokaz gozatzera, eta gogorarazi du autobus zerbitzu bereziei esker errazago izango dela bertaratzea. Giro onean, dastaketen artean eta usain gozoekin, biharkoa festa eguna izango da Mutiloan.

