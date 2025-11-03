Tradizioa eta gastronomia gozagarri Mutiloan

Tolosa GoierriTradizioa eta gastronomia gozagarri Mutiloan
Jendetza bildu zen igandean Mutiloan, eta azokak eskaintza zabala eskaini zuen txerriaren inguruko ekintza eta dastaketekin
J. ZABALA
MUTILOA.
Astelehena, 3 azaroa 2025, 20:57
Igandean ospatu zuten Mutilon XVII. Txerri Azoka, goizeko 10:00etan irekiera ofizialarekin hasita. Aurten, nahiz ezin izan zen txerri erakusketaz gozatu, azokak bere tradizioari eutsi zion eta jende ugari erakartzea lortu zuen, eguraldi lagunarekin batera.
Goizean zehar bisitariek ekintza ugari izan zituzten gozatzeko: txerri erretzea, txerrikiak salgai jartzea, jatorri ezberdinetako ekoizleen postuak bisitatzea, odolki eta txorizo dastaketak, baita urdaiazpiko mozte erakusketa eta dastaketa ere. Umeentzako ekintzak ere izan ziren, eskulan eta jarduera ludikoekin, familiek egun osorako aukera aproposa izan zutelarik.
Azokaren punturik nabarmenetako bat 12:00etan egin zen odolkiak egiteko erakustaldia izan zen, bertaratuek prozesua zuzenean ikusteko aukera izan baitzuten. Ondoren, erretako txerriaren dastaketa egin zen, eta bisitariek eskualdeko gastronomiaren zapore berezia dastatzeko aukera paregabea izan zuten.
Antolatzaileen arabera, aurten ere azokak tradizioa, gastronomia eta aisialdia uztartzea lortu du, eta bertaratutakoek egun atsegin eta gozoa pasa zuten Mutiloako giroaz gozatuz.