Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa Goierri

Tomate dastaketa egingo dute ostiralean ZerainLab elkarteak antolatuta

J. Z.

zerain.

Asteartea, 16 iraila 2025, 20:24

Herriko erosketa taldeak eta ZerainLab elkarteak antolatuta, tomate dastaketa berezia egingo dute berriro ere aurten, ostiral arratsaldean Zerainen. Ekimenak jarraipena emango dio udaberrian egindako hazien trukaketari, eta helburu nagusia da herriko baserri eta etxeetan jasotako tomateak partekatzea eta, aldi berean, hurrengo urterako haziak gordetzea.

Antolatzaileek herritarrak gonbidatu dituzte dastaketan aktiboki parte hartzera: norberak etxeko tomateak eramanez zein bertara hurbilduz dastatzeko.

Dastaketa Liztormendi elkartean izango da, ostiral honetan, arratsaldeko 18:30ean hasita.

Ekimen honek tokiko ekoizpena balioan jartzeaz gain, haziak zaindu eta belaunaldiz belaunaldi transmititzeko aukera eskaintzen du.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  2. 2 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  3. 3 Sigue cortado un carril de la AP-8 en Usurbil al perder ayer un camión la casa prefabricada que llevaba de carga
  4. 4 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  5. 5 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  6. 6

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  7. 7 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  8. 8

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  9. 9

    «Hay que abrir un debate sobre el queso ahumado»
  10. 10 Una localidad de Gipuzkoa advierte por carta a sus vecinos por tirar bolsas de basura al río: «Puede suponer sanciones de más de 600 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tomate dastaketa egingo dute ostiralean ZerainLab elkarteak antolatuta