Tomate dastaketa egingo dute ostiralean ZerainLab elkarteak antolatuta

Tolosa GoierriTomate dastaketa egingo dute ostiralean ZerainLab elkarteak antolatuta
J. Z.
zerain.
Asteartea, 16 iraila 2025, 20:24
Herriko erosketa taldeak eta ZerainLab elkarteak antolatuta, tomate dastaketa berezia egingo dute berriro ere aurten, ostiral arratsaldean Zerainen. Ekimenak jarraipena emango dio udaberrian egindako hazien trukaketari, eta helburu nagusia da herriko baserri eta etxeetan jasotako tomateak partekatzea eta, aldi berean, hurrengo urterako haziak gordetzea.
Antolatzaileek herritarrak gonbidatu dituzte dastaketan aktiboki parte hartzera: norberak etxeko tomateak eramanez zein bertara hurbilduz dastatzeko.
Dastaketa Liztormendi elkartean izango da, ostiral honetan, arratsaldeko 18:30ean hasita.
Ekimen honek tokiko ekoizpena balioan jartzeaz gain, haziak zaindu eta belaunaldiz belaunaldi transmititzeko aukera eskaintzen du.
