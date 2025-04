Tolosaldea, en silencio

YARZA TolosaldeA. Viernes, 27 de marzo 2020, 00:12 | Actualizado 07:16h. Comenta Compartir

Los municipios pequeños de Tolosaldea, donde de por sí reina la tranquilidad, viven estos días de confinamiento con aún más aislamiento y tranquilidad si cabe. Si en un día normal se ven pocas personas y coches en las calles, durante estos primeros días de aislamiento las calles permanecendesiertas, con las excepciones de las colas para hacer la compra. Abaltzisketa, Amezketa, Elduain, Altzo, Belauntza, Leaburu, Gaztelu, Lizartza... en casi todos los pueblos solo unos pocos salen de casa para los recados.

En Berastegi, los vecinos están tranquilos. «En casa ya tenemos lo básico, todos los días nos llevan el pan y el periódico a casa», cuenta María Jesús, «en la tienda hay casi de todo y la carnicería y la farmacia también están abiertas. Se agradece mucho ese servicio que nos están dando». En su casa viven tres, «uno va a trabajar todo los días, con todo el riesgo que conlleva».

A su lado, Marisol cuenta que estos días se entretienen haciendo limpieza. «Mi marido se está entreteniendo haciendo manualidades, y yo estoy haciendo todo eso que tenía pendiente: pegar las fotos en los álbumes, limpiar el trastero, el garaje... No tenemos grandes necesidades, porque las tiendas del pueblo están abiertas», agradece.

Unos kilómetros más abajo, en Berrobi, José Luis explica que estos días «el pueblo está vacío, no se mueve nadie. En casa estamos la mujer y yo, y pasamos las horas leyendo, repasando los papeles viejos que se van acumulando, y que lo demás no tenemos tiempo de mirar». Y detalla lo que pasa en casi todos los pueblos, «salimos de casa para los encargos, y tenemos que hacer cola».

A Lesmes, también de Berrobi, le da «mucha 'tristura'» esta situación, «no poder saludar a la gente». «En 73 años que tengo no pensaba que pasaría algo así, pero ya ha llegado. Salimos solo para hacer algún recado, y a poder ser en coche». En la farmacia, Ainara cuenta que los clientes están nerviosos. «Intentan conseguir la medicación, pero paracetamol, por ejemplo, no hay. Supongo que la gente lo compra por si acaso. Tampoco tenemos alcohol, ni geles hidroalcohólicos y mascarillas, pero contra eso no podemos hacer nada, porque ni siquiera en Sanidad tienen».

Las de alimentación son de las pocas tiendas que permanecen abiertas y hasta las ferias semanales se han suspendido en la mayoría de los pueblos, por precaución. Malek continúa con su puesto de frutería de pueblo en pueblo. Indica que «intento tomar todas las precauciones. Estoy trabajando bien, porque aunque la gente no sale de casa, me hacen el pedido y me piden que se los lleve a los caseríos. He hablado con la Ertzaintza y me han dicho que siempre que respete la distancia de seguridad y el protocolo de Sanidad, no hay problemas».

En Irura, José Ramón sigue atendiendo con normalidad en la panadería. Las colas como consecuencia de la distancia de seguridad se llevan con calma, con el Covid-19 como uno de los temas estrella de las conversaciones. «La gente está con miedo, no sabes a quién le va a tocar, y se oye de todo. Estamos sirviendo con guantes, y hemos puesto un pequeño mostrador para mantener la distancia de seguridad».

A su lado, Dani admite que es el único que sale de casa, «la mujer y los hijos están sin salir. Los niños ya lo entienden, saben que tienen que estar en casa. Mejor estar en casa que tener que ir al hospital, y con él, los demás». Los chavales se entretienen haciendo los deberes y con juegos. «El jueves a la tarde, por ejemplo, estuvimos jugando al dominó. Cada media hora o una hora vamos cambiando de deberes, descansamos un poco», concluye.

Aunque de forma muy ralentizada, la vida continúa también en los pequeños pueblos de Tolosaldea. Ahora queda la esperanza de que algún día todo vuelva a la normalidad.