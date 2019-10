Zutani, una familia que va creciendo Imagen del grupo de voluntarios que trabaja en la asociación Zutani de Tolosa. / IÑIGO ROYO Celebrará el 'pintxo tour' con la representación de once países, y destinará el dinero recaudado a 200 menores de Tolosa en situación de pobreza E. ARANDIA TOLOSA. Miércoles, 2 octubre 2019, 02:01

Cuatro años después de su creación, la familia Zutani sigue creciendo. Llegada la fecha, la asociación fija su fecha para celebrar un tour gastronómico con fines solidarios. Esta será la cuarta edición de su 'pintxo tour' intercultural, que tendrá lugar el próximo sábado, y que dará comienzo a unas jornadas que por segundo año contarán con un programa de actividades que trabajarán la pobreza y que estarán centradas en la infancia, «un colectivo olvidado», en palabras de los representantes de la asociación. «Tenemos el peligro de que la pobreza se repita de generación en generación y que se convierta en algo crónico. Uno de nuestros estatutos precisamente hace referencia a la protección y el amparo a los menores, ya que en la CAV, según las estadísticas presentadas por el Ararteko, el 10% de los jóvenes menores de 15 años vive en situación de pobreza, el 17% no puede consumir alimentos de proteínas una vez cada dos días, y el 48% no puede acceder a una enseñanza no pública. Asimismo, confirma que el 20% de los menores sufre agresiones sexuales. De las 65 familias iniciales, la asociación -con un total de veinte personas voluntarias- realiza su reparto mensual de alimentos a más de 220 familias actualmente, que se traduce a 600 personas adultas y 200 menores.

Zutani surgió con el objetivo de trabajar para ayudar a cubrir una necesidad básica alimentaria de los vecinos de Tolosa distribuyendo los alimentos ofrecidos por el Banco de Alimentos. La entidad, a su vez, recoge y reparte las aportaciones que de forma solidaria se realicen. Esta, sin embargo, se complementa con actividades como el 'pintxo tour', que tiene como objetivo obtener beneficio económico y compartir una mañana «rica» en su sentido amplio con ciudadanos de distintas procedencias. Por ello, el Triángulo será una vez más el punto de encuentro para los fuegos y recetas de pintxos y raciones de once países que se distribuirán en catorce puestos donde estarán representados Brasil, Perú, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Marruecos, Senegal, Pakistán, Ucrania y Euskal Herria, algunos por primera vez. Las recetas e ingredientes de los pintxos se pondrán al alcance de los visitantes, y al precio de tres euros se podrán degustar dos pintxos y una bebida.

Sábado, 5 Pintxo tour solidario en el Triángulo. 14 octubre. Charla 'Abusos sexuales en la infancia un problema social' en el Topagune, 11.15, y 'Menas y Jenas en la CAV', casa de cultura, 19.30. 15 octubre Charla 'Infancia en movimiento', 19.30 casa de cultura. 16 octubre Cuentacuentos 'Allumette' (6-8 años), 18.00 biblioteca infantil. 17 octubre Proyección del film 'Semillas de alegría', Leidor.

La iniciativa del próximo fin de semana servirá como apertura a las jornadas que la asociación comenzó a organizar como novedad el año pasado. Este año las jornadas estarán centradas en la infancia y adolescencia, y algunas actividades detalladas en la ficha estarán dirigidas a los niños y niñas, con el objetivo de ofrecer una educación basada en valores de solidaridad.