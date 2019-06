'ZAHAR BERRIAK' DE MI PUEBLO Junio 1999. Por fin dejó de ser la plaza más grande del mundo, Tolosa una vez fue taurina. / DV JAVIER ZURUTUZA Jueves, 20 junio 2019, 00:15

Lo cuenta Don Juan Garmendia en ese libro 'Zahar Berriak' que es documento imprescindible para cualquier persona a quien le interese la historia de su pueblo. Sanjuanes de 1576. El señor corregidor se quiere cargar las fiestas, alegando que se hacían muchos gastos y que se cometían muchos abusos contra Dios. Hay que entender que entonces la fiesta se celebraba en una plaza Zaharra muy pequeña. No estaban ni el Ayuntamiento ni el palacio de Idiaquez. Y la plaza Nueva eran unas modestas huertas llamadas 'Iribaratzeta'. Convocó a los pueblos que celebraban los sanjuanes. Y los únicos que se opusieron a cosas como que 'los hombres y las mujeres no debían de andar juntos en danzas desde las ocho de la tarde en adelante, a no ser que sean marido y mujer', fueron Tolosa y Villafranca. Era la Junta General de 1576. Ya ha llovido, ¿eh?

PD 1. Ya sabes que en mi crónica de sanjuanes, una vez al año hablo de otros tiempos relacionados con una Tolosa aficionada a la tauromaquia. Siempre lo he dicho. No soy aficionado a los toros, pero el ambiente de aquellos sanjuanes taurinos, me gustaba. Y luego también, como homenaje a mi amatxo, que era feliz saliendo a la puerta del bar a ver a las mulillas, acompañadas de la Banda, tocando la del Gure Txokoa.

PD 2. Ahora se cumplen 70 años de la inauguración de la gasolinera Arriaran. Una obra de arte racionalista. Y ha sido digna de estudio, sobre todo la txapela que le cubre. La obra fue realizada por Antonio Labayen. Aquel año, el día 24 de junio, un jovencísimo Antonio Ordóñez y Ramón Edo, iban a actuar en una novillada picada. Por cierto, Ordóñez triunfó y llegó a tener una peña en Tolosa, fundada por Javier Butrón.

PD 3. Pero fíjate si había ambiente taurino, que en abril del mismo año hubo una novillada a favor del asilo de siervas. Torearon un tal Gonzalillo, Ramón Edo y, sorpresa, José Mari Gorrotxategi. Pero sin duda la anécdota de aquel día fue, y lo contaba con mucha gracia el torero, que fue a la gasolinera y le atendieron los simpáticos Kantin Mendibil y Carlos Ortiz. Cuenta él: «Me miraron el nivel de las ruedas, me las inflaron, me limpiaron los cristales, me cambiaron el aceite y mientras hablaban y hablaban, les dije: oye, que yo he venido a por gasolina! Y fijate, habían inaugurado aquel día la gasolinera... ¡sin gasolina!». Termino, el 20 de junio de 1999, por fin, la plaza se llenó, gracias al empeño de la empresa Toros TolosaHaro y claro, de El Juli, Mora y Espartaco.

PD 3. Mañana, txupinazo. Enhorabuena a la Banda de Txistularis. Se lo merecen. Uno de los platos fuertes llega por la noche: Urko y la Banda de Música. Con un horario que me ha llamado la atención (20.30). Se lo dije a Kike Arostegi, el director. «Ha sido deseo del cantante», me dijo. «Va a estar muy bien, porque hemos ensayado mucho y los arreglos que nos ha mandado el beasaindarra Iñaki Urkizu, director de la Banda de Bilbao, son fantásticos».

Zurutada. Vaya homenaje que le ha hecho la primera fase de la fiesta al deporte: fútbol, baloncesto, carrera de montaña, balonmano (por cierto, ya sabes que estos regalan un Audi?, para eso hay que comprar un billetito, si no te toca, por lo menos, vas a colaborar!!!?).