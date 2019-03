Xavier Moret (Escritor, periodista y viajero): «Cada vez que voy a Grecia, y he ido muchas veces, descubro algo nuevo» Xavier Moret, escritor y periodista, hablará mañana sobre Grecia en las Jornadas Amalur. / DV Mañana, viernes (19.00 horas, Topic), hablará sobre su fascinación por el país heleno en una nueva charla de las Jornadas Amalur JUANMA GOÑI TOLOSA. Jueves, 14 marzo 2019, 00:20

Tras un descanso de varias semanas, vuelven las Jornadas de Viaje, Naturaleza y Antropología 'Amalur' del CIT, que en sus primeras charlas han tenido un éxito desbordante. El conocido viajero y escritor catalán Xavier Moret hablará mañana, viernes (19.00, Topic), sobre Grecia, un país que siempre le fascina y sorprende.

-¿De dónde le surgió la fascinación inicial por Grecia?

-Mi fascinación por Grecia surgió cuando yo tenía veinte años y me fui allí en autostop. Descubrí entonces un maravilloso país mediterráneo, con pueblos ensimismados, ruinas que me remitían a los lejanos tiempos de los mitos y muchas, muchas islas en las que el tiempo parecía haberse detenido. He regresado desde entonces muchas veces a Grecia, una tierra que me sigue fascinando.

«Me indigna que se acuse a los griegos de provocar la crisis económica, hasta ahí podíamos llegar»

-Díganos un consejo básico sobre el país para quienes quieran visitarlo...

-Un consejo básico puede ser el de ir con la mente muy abierta porque, tal como dijo Lawrence Durrell, gran conocedor de Grecia: «Otros países pueden ofrecerte descubrimientos en cuanto a las tradiciones y al paisaje; Grecia te ofrece algo mejor: el descubrimiento de ti mismo».

-Atenas da mucho de sí, pero usted aconseja también salir de la capital... Grecia es mucho más..

-Atenas es una ciudad interesante, en especial por la Acrópolis, el barrio de Plaka y los museos, pero en todos los países yo aconsejo salir de la capital. Es entonces cuando encontrarás los genuinos paisajes griegos, con muchos olivos, ruinas antiguas y el mar siempre cerca. Grecia raramente decepciona. Si vas a las islas menos turísticas, el encanto se intensifica.

-Hay gente que ha estado varias veces en el país y regresa fascinada por la poca masificación turística que se ve y por el encanto de los pueblos y las tabernas... ¿Mejor no hacer demasiada propaganda?

-Éste es un debate antiguo: ¿Hay que promocionar los lugares que más te gustan o silenciarlos para evitar que los invada el turismo de masas? En mi libro he procurado ser sincero y hablar de la Grecia que más me gusta. Es cierto que hay algunas islas, como Santorini y Mykonos, maltratadas por el exceso de turismo, pero hay muchas otras en las que vale la pena perderse. En cuanto a las tabernas, en casi todos los pueblos hay alguna taberna que te conecta con la Grecia más popular y alegre.

-¿Cree que el país se está recuperando de la crisis?

-Grecia ha quedado muy tocada por la crisis, pero esto se nota sobre todo en Atenas y alrededores. En las islas, o en los pueblos, la crisis no ha golpeado tanto. Quizás porque tienen muchos turistas que aportan divisas. De todos modos, las pensiones se han rebajado, ha habido muchos recortes y los griegos se ven obligados a vivir con muchos menos ingresos que antes.

-A usted le indigna que se hable de los griegos en tono despectivo y que se les acuse prácticamente de haber generado la crisis económica...

-Es cierto. Si decidí escribir 'Grecia, viaje de otoño' fue porque me cabreó leer las palabras de un político alemán que acusaba a Grecia de ser la causa de todos los males de Europa. Hasta aquí podríamos llegar. Mi libro es, en cierto modo, una reivindicación de Grecia, que es la cuna de la civilización europea.

-Volviendo a los encantos del país... ¿Qué islas, qué zonas o qué pueblos son los que más le han marcado y por qué?

-Las islas que más me han marcado son, por ejemplo, Creta, que es como un pequeño continente con la cultura minoica en el trasfondo; Kastellorizo, la isla más alejada de Atenas, me cautivó por su belleza y su ensimismamiento; Ítaca, por la memoria de Ulises y de Homero... Folegandros, aunque tiene últimamente un exceso de turistas, por la gran belleza de su pueblo. La península monástica del monte Athos, porque visitar sus monasterios amurallados es como viajar en el tiempo a la Edad Media. El Peloponeso, por sus ruinas antiguas y sus campos de olivos. Delfos, por la fuerza de la memoria del oráculo... Y seguiría con muchos más lugares. Grecia, en su conjunto, me encanta.

-¿Es cierto el tópico de la picaresca griega?

-La picaresca griega existe, sobre todo en las ciudades. Los taxistas de Atenas, por ejemplo, tratan a veces de engañar al turista, algo que también ocurre en algunos restaurantes del barrio turístico de Plaka. De todos modos, también hay muchos griegos que van con el corazón en la mano y procuran ayudarte cuando te ven en apuros.

-Y ese otro tópico sobre que levantas unas piedras y hay ruinas interesantes en cualquier parte del país...

-También es cierto. Estamos acostumbrados a visitar las más importantes, como la Acrópolis, Sunion, Corinto, Micenas, Epidauro... pero en cualquier rincón de Grecia puedes encontrar ruinas no tan conocidas pero también muy interesantes. En el Peloponeso, por ejemplo, recomiendo visitar la ciudad en ruinas de Mistra, que fue la última capital de Bizancio.

-Usted propone siempre ir a Grecia con la mente abierta y sin prisas...

-A Grecia hay que ir no una, sino muchas veces. Yo he perdido la cuenta de las veces que he ido, pero cada vez que voy descubro algo nuevo. Y recomiendo, claro, visitar unas cuantas islas. Las Cícladas son las más turísticas, pero fuera de éstas también hay islas maravillosas que te permiten revivir una experiencia homérica. ¡Ah! Y antes de viajar allí, merece la pena leer dos libros: 'La Odisea' y 'Zorba, el griego'.