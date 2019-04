Xabier Madariaga (Periodista): «La situación en Palestina se ha consolidado y es lo peor que podía pasar» El periodista vizcaíno Xabier Madariaga. Las jornadas Amalur acogen hoy en el Topic la charla del periodista Xabier Madariaga 'Ur palestinarretan' (En aguas palestinas) ELENE ARANDIA TOLOSA. Jueves, 4 abril 2019, 00:40

Xabier Madariaga (Bilbo, 1981) ha sido corresponsal para EITB durante varios años en Jerusalén y otros muchos países y zonas en conflicto, Madrid y París, y actualmente presenta el programa 'Ur Handitan' en ETB1. Esta tarde ofrecerá la charla 'Ur palestinarretan' (En aguas palestinas) en euskera a partir de las 19.30 horas en el Topic, dentro de las jornadas sobre naturaleza, viajes y antropología Amalur, donde hablará sobre sus experiencias y análisis de los lugares desde donde ha dado cobertura informativa y ha vivido. Su pasión por recorrer el mundo contando historias le ha llevado a vivir en directo la muerte de Yasir Arafat, la victoria de Hamas, la salida de los colonos judios de Gaza o la muerte de Ariel Sharon, entre otros.

-¿En qué va a centrar su charla?

-Viajaremos hasta Palestina, y lo haremos desde mi experiencia. Palestina me lo ha dado todo profesionalmente. Allí eché a andar en la profesión y aprendí mucho de lo que sé hoy. Mi primer contacto con Palestina fue como corresponsal hace trece años, y después, grabando un documental el pasado verano. Más de una década en la que las cosas han cambiado mucho, y han cambiado para mal.

«Palestina es una zona de conflicto, con todas las contradicciones que eso conlleva»

-Dice que los reporteros internacionales cuentan cada vez más información relativa a agencia, en vez de información basada en vivencias personales...

-No digo que no se cuenten vivencias personales, pero sí que el trabajo del corresponsal ha evolucionado desde la llegada de internet. También es verdad que tengo idealizados trabajos como los de los periodistas Manu Leguineche o Miguel de la Quadra-Salcedo, que funcionaban mucho más por libre que los corresponsales o enviados especiales de hoy día. Sin internet, y con unas agencias mucho más limitadas que las de hoy, las redacciones tenían menor control de lo que pasaba lejos de ellas, y marcaban menos el trabajo del corresponsal. Hace unas décadas éramos, literalmente, los ojos de toda una redacción en el sitio donde estaban pasando las cosas, ahora además de esos valiosísimos ojos del corresponsal, hay muchos más 'inputs', y eso trae un peligro de uniformización del trabajo de los corresponsales.

-Terminó sus estudios y se fue a Jerusalén como corresponsal. ¿Por qué Jerusalén y Oriente Medio?

-Siempre es un punto caliente, pero en 2003, en plena Segunda Intifada todavía lo era más. Después de un año de Erasmus en el que colaboré con Euskadi Irratia como corresponsal en el Reino Unido, me enganché a eso de contar historias desde lejos. Ser corresponsal se convirtió en un objetivo, y al ver un sitio como Jerusalén vacío, vi una oportunidad que no podía dejar pasar. Me fui habiendo pactado sólo 30 euros diarios, vamos nada. Era el único compromiso que logré de la radio. La tele no se comprometió a nada y después de varios meses empezaron a pedir algún directo y alguna que otra crónica. La aventura salió adelante como pudo no haber salido. Aquello fueron tres años a los que les debo todo lo que tengo actualmente de periodista.

-¿Es fácil ser corresponsal en países en conflicto, que están en guerra permanente? ¿Y en Europa?

-Dicho así suena a que estás en la primera línea del frente las 24 horas del día, pero no es así, porque ni siquiera hay frente las 24 horas. Palestina es una zona de conflicto, con todas las contradicciones que eso conlleva. Ves cómo los soldados israelíes tirotean a niños de día, y de noche estás de cañas con los colegas en un bar de Jerusalén. Aunque no lo parezca, yo creo que eso es lo más difícil de encajar. En Europa, en destinos como París o Madrid, el trabajo es muy distinto. París ha sido el destino que más he disfrutado; por un lado, porque no está el monotema del conflicto que lo salpica todo, y por otro porque con unos cuantos años de experiencia en la profesión, consigues trabajar con mucha más libertad.

-¿Cómo contrastan la información? Utilizan fuentes oficiales...

-Fuentes oficiales, y sobre el terreno, con las partes implicadas en la noticia y los testigos. En Palestina los aparatos de comunicación de uno y otro lado están muy preparados. Hablan todos los idiomas. Israel pone trabas a la labor de los periodistas dificultando el acceso a los sitios que ha atacado, pero no controlando nuestras informaciones como algunos creen. Que también las controlan, pero no tanto prohibiéndonos la emisión de ciertos contenidos.

-Han pasado trece años desde que dejó aquellas tierras. ¿Cómo ve la situación actual de Palestina?

-La situación se ha consolidado y eso es lo peor que podía pasar. El proyecto del estado judío ha conseguido afianzarse, sosteniéndose en la ocupación y la vulneración constante de los derechos humanos. Y cuanto más tiempo pasa, más me indigno. La foto de Jerusalén hace 13 años era la de una ciudad sumida en el miedo por su seguridad. Te cacheaban para comer un trozo de pizza, para tomarte un café en una terraza... Eso se ha acabado. Que conste que no quiero que ninguna población viva insegura, ni atemorizada por los atentados. Pero me da pena ver cómo Israel consolida su proyecto sin problemas.

-¿Ha vuelto a viajar allí? Si es así, ¿ha cambiado su punto de vista? ¿Con qué ojos lo ve ahora?

-No ha cambiado. Antes y ahora he tenido siempre claro quien es el opresor. Y mantenernos neutros sólo sería hacerle el juego a quien se salta a la torera los derechos humanos de todo un pueblo.

-¿Cómo ha superado la sociedad palestina la muerte de un líder carismático?

-Palestina le debe mucho a Arafat. Él les dice: «oye, que somos el pueblo palestino, defendámoslo. Les da una conciencia como nación». Eso los palestinos no lo olvidan, y lo demostraron en la multitudinaria despedida que le dieron a Arafat. También cuando la Mukata abría sus puertas para que Arafat saludara al pueblo... Yo estuve en más de una de esas recepciones al pueblo, pero también es verdad que durante sus últimos años, la figura de Arafat estaba de capa caída. Quienes rodeaban al 'rais' no eran nada ejemplares y eso se notaba en el ambiente.

-¿La noticia que más le ha marcado?

-La muerte y funerales de Yasir Arafat. En las crónicas, muchas veces, demasiadas, usamos la muletilla de «jornada histórica». Aquí la usábamos porque realmente así lo estábamos viviendo, y porque así era.

-¿Y el lugar?

-Haití en pleno terremoto. Fueron más de 300.000 muertos. No creo que pueda quitarme nunca de la cabeza las imágenes -y los olores- de aquel viaje a Puerto Príncipe. No era mi primer terremoto, pero personalmente también estaba en horas bajas... Fue muy duro y muy intenso.