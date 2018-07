La 'Vuelta a Tolosaldea' en Vespa Los amantes de las vespas se citarán mañana en la plaza Euskal Herria, en la segunda edición de esta concentración. Imagen de la pasada edición. / IÑIGO ROYO Alrededor de cien aficionados a las motos Vespa se reunirán mañana domingo en la segunda edición de este encuentro ELENE ARANDIA TOLOSA. Sábado, 14 julio 2018, 00:15

Tolosa recorrerá mañana domingo las carreteras hacia distintos municipios de su comarca a lomos de una Vespa. Esta motocicleta sigue sumando participantes en su cita anual. Son muchos en la localidad los que aún conservan su querida reliquia, una motocicleta creada en 1946 por los italianos Enrico Piaggio y Corradino D'Ascanio, que ha sido inmortalizada en filmes como 'La dolce vita' de 1960, cuando simbolizaba el estilo de vida en Roma, 'La intérprete' o 'Munich'.

La cita celebrará este año su segunda edición. Lo que comenzó siendo un encuentro entre amigos consiguió reunir a casi cien aficionados tanto locales como de otras muchas localidades el año pasado, y aunque no quiere perder su carácter informal, pretende convertirse en una cita que marque su consolidación de cara a los próximos años, y a ser posible, superar los datos del año pasado.

Mañana A las 10.00 horas en la plaza Euskal Herria, segunda edición de la concentración de motos Vespa, y recorrido por Txarama, Altzo, Alegia, Ordizia, Zaldibia, Abaltzisketa, Amezketa, Tolosa, Altzo, Txarama y Tolosa. Segunda edición El objetivo de esta iniciativa es reunir a los amantes de esta motocicleta clásica de Tolosaldea y alrededores. Los organizadores esperan reunir a alrededor de cien personas de Tolosaldea y diferentes puntos de Goierri.

Su artífice es el hostelero tolosarra Imanol Kamio. Tras visitar otros encuentros como el de Zarautz o un pequeño municipio de Santander, el año pasado inició una idea que afirma llevaba varios años rondando por su cabeza.

Por sus manos han pasado tres motocicletas de este modelo, y cuenta que en la primera edición se pudieron ver vespas de todo tipo, muchas de ellas antiguas. «Joxe Mari Barriola e Iker Galarza trajeron las suyas, de los primeros modelos, muy antiguos. Las ponemos en fila en la plaza Euskal Herria para que el público las pueda ver», añade Kamio.

«Es un tipo de moto que me ha gustado desde siempre. En casa no me dejaban tenerla y me la compré a escondidas cuando tenía dieciséis años. Se enteraron al año de que la tenía. Actualmente tengo dos, una blanca y otra naranja. Ahora están de moda, pero realmente nunca han dejado de estarlo. Actualmente, están muy cotizadas, la gente quiere vespas, sobre todo, los modelos antiguos, como es una motocicleta que está bien hecha, tiene menos averías. Las de ahora también son muy buenas en cuanto a los neumáticos y el motor, y son sencillas para las posibles averías que pueden tener. Es una moto clásica, de toda la vida, y siempre he tenido fijación por ella», cuenta el organizador del encuentro, Imanol Kamio.

Recorrido por la comarca

La cita de mañana será a las 10.00 horas en la plaza Euskal Herria, y coincidirá con otra concentración en Eibar. Tras el encuentro, desde este punto los moteros recorrerán Tolosaldea sin prisa pero sin pausa, en un recorrido que pasará por Txarama, Altzo, Alegia, Ordizia, Zaldibia, Abaltzisketa, Amezketa, donde realizarán una parada para el hamaiketako, Tolosa, Altzo, Txarama y, de nuevo, a Tolosa. Al mediodía, realizarán una comida popular que posteriormente será amenizada con el concierto de Dudik-P y Andoni DJ.