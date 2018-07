Visto bueno al acuerdo con Charleville, el plan de asfaltado y el tejado de Samaniego Se arreglará el tejado y algunas partes del colegio Samaniego. Gobierno Vasco y Ayuntamiento financiarán la obra / FOTOS IÑIGO ROYO El último Pleno antes de las vacaciones aprueba un nuevo reajuste presupuestario para acometer inversiones JUANMA GOÑI TOLOSA. Sábado, 28 julio 2018, 00:41

El último Pleno antes de las vacaciones de agosto aprobó un nuevo reajuste presupuestario para hacer frente al ambicioso plan de asfaltado que se va a llevar a cabo. También se trató el tema del arreglo del tejado del colegio Samaniego, la cooperación institucional entre Tolosa y la ciudad francesa de Charleville, subvenciones a grupos sociales y deportivos, además de la habilitación de una partida para hacer frente a la subida salarial de los funcionarios y cargos electos.

Charleville

Ayuda de la Diputación

Tolosa y la localidad francesa de Charleville-Mezières, ambas miembros de la Asociación de Ciudades Amigas de la Marioneta (Aviama), son conocidas internacionalmente por su vinculación al teatro de marionetas y su buena relación ha permitido que afloren puntos de encuentro en otras áreas como el turismo, la industria, el comercio o el primer sector. Por este motivo, recientemente una representación de Tolosa acudió a la villa gala para formalizar y tratar las bases del hermanamiento oficial que se realizará entre ambas localidades de cara al futuro. En el Pleno de esta semana se desveló que la Diputación aportaría 2.122 euros para ayudar en la colaboración institucional entre ambos municipios.

Plan de asfaltado

Modificación de créditos

La mayor cantidad de la modificación de créditos aprobada en la sesión plenaria se destinará a las labores de asfaltado: en total 225.000 euros. Se llevarán a cabo labores de mantenimiento en ocho calles (Pedro Tolosa, calle Iparragirre, zona pública del camino de la sidrería Eguzkitza, avenida Donostia, Bentaundi, calle Bizkaia, barrio de Iurre: la calle situada frente a Eroski, paseo de San Francisco), y trabajos de asfaltado de toda la calle (barrio de San Esteban, calle Rondilla, calle Andre Mari, barrio de San Blas, camino al cementerio). En total, junto con los 75.000 euros establecidos para este fin en el presupuesto, se realizará una inversión global de 300.000 euros.

Colegio Samaniego

Arreglo del tejado

Se va a renovar el tejado del colegio Samaniego con el fin de reparar las goteras y garantizar el aislamiento térmico del edificio. Con ese objetivo se realizarán múltiples labores tanto en el tejado y también en la fachada con una inversión de 114.000 euros. En el Pleno se dio a conocer que el Gobierno Vasco aportaría 47.235 euros para la obra.

Ayudas nominativas

Grupos culturales y deportivos

Se aprobó la concesión de subvenciones a diversos grupos y asociaciones, de carácter nominativo, con el fin de apoyar y garantizar su labor. Entre otros, se le concederá una subvención de 9.050 euros a Cáritas; 6.500 a la asociación Harizpe; 6.100 euros a la asociación Iturritza; 893 euros a la asociación Bikarte; 20.000 euros a la asociación de remo TAK; 100.000 euros a Tolosa C.F.; y 7.325 euros al Fondo Vasco.

Otras aportaciones

Actividades y mantenimiento

Dentro de la modificación de créditos se reservan también otras partidas: 43.000 euros para el desarrollo de las actividades socio-culturales en los mercados; 20.500 euros para el alumbrado de Navidad; 10.300 euros para el fomento del deporte, y 10.400 euros para la realización de las labores de mantenimiento de los edificios de la plaza Euskal Herria y Agaramundu.

Estudios

Financiación

Además de las inversiones, se realizarán diversos estudios: se invertirán 18.000 euros para la realización de un estudio que permita dar a conocer los barrios rurales de Tolosa y desarrollar en ellos el turismo activo; 18.000 euros para acondicionar el servicio de atención ciudadana UDATE y el libro de tramitación del Ayuntamiento; y 10.200 euros para la realización de un estudio técnico del cementerio de Bedaio.

Subida salarial

Funcionariado y cargos electos

Según el acuerdo alcanzado entre los gobiernos central y vasco, el sueldo de los funcionarios y cargos electos mantiene el incremento del 1,5% desde el 1 de enero de este año, y subirá otro 0,25% entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. En el Pleno se acordó la reserva de una partida de 130.000 euros para hacer frente a esta subida salarial.

Diferencias con EH Bildu

Modificaciones de créditos

EH Bildu se abstuvo en la modificación de créditos, no porque no considerara necesarias las inversiones aprobadas, sino por el procedimiento empleado. Es un argumento que se repite cada vez que se aprueban reajustes presupuestarios. Ellos defienden que sea el Presupuesto Municipal el documento que fije toda la planificación anual. «Lo contrario», a juicio de la coalición abertzale, es «improvisar y gobernar a bote pronto». «Por ejemplo, ya sabíamos a principio de año que había que acometer un plan de asfaltado», dijo Iñaki Irazabalbeitia. La alcaldesa, Olatz Peon, replicó abiertamente. «No es verdad este argumento que EH Bildu repite. No hay improvisación sino todo lo contrario, una planificación muy detallada y consensuada. La modificación de crécitos es una herramienta válida para financiar esta planificación».