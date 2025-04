La Villa Sagrado Corazón, a la espera de que sea municipal y afrontar su acondicionamiento

Juanma Goñi Sagarzazu Tolosa Viernes, 11 de abril 2025, 19:41 | Actualizado 19:54h. Comenta Compartir

La Villa Sagrado Corazón del paseo San Francisco no es aún de propiedad municipal, y hasta que el Ayuntamiento no la adquiera oficialmente, no ... puede intervenir ejecutando obras de mejora. Se espera que el 'traspaso de propiedades' se haga lo antes posible y entonces sí podrá actuar el Consistorio. El Gobierno municipal respondió así a una pregunta del PNV tras conocerse que unos 'okupas' estaban viviendo en el chalet, «propiciando aún más su deterioro», alertaron desde la oposioción.

Xarles Iturbe, portavoz jeltzale, señaló, durante la seción plenaria, que «las noticias que nos llegan de esta villa abandonada con cada vez más preocupantes». Y, dirigiéndose a los concejales del Gobierno municipal, les dijo: «El primer paso en la protección de estos edificios es evitar su deterioro y garantizar una adecuada conservación de los mismos». Según el PNV, si al final del proceso de desarrollo urbanístico aprobado por el Gobierno municipal, la villa acaba en manos del Ayuntamiento, «hay que tomar medidas para que en el camino no se degrade». Y vaticinó que «el proceso se puede alargar según como se resuelve al pleito planteado por los vecinos de la zona en contra del plan urbanístico aprobado por el Ayuntamiento. El concejal de Urbanismo, Ander Figerido, replicó alegando que la propiedad de la villa aún es de la congregación religiosa de las Hijas de la Caridad. «Pusimos en su conocimiento la existencia de los 'okupas' y sabemos que las monjas interpusieron una denuncia en la Ertzaintza». Figerido adelantó que durante el proyecto de biparcelación no ha habido alegaciones durante el periodo de exposición pública, con lo que el siguiente paso será la inclusión del edificio en el registro y entonces ya pasará a ser oficialmente propiedad municipal. «A partir de ese momento actuaremos y trataremos de encauzar el proyecto del mejor modo posible», señaló. El alcalde, Andu Martinez de Rituerto, ratificó este planteamiento. «En cuanto tuvimos conocimiento de lo sucedido pudimos entrar en el edificio, que todavía está en buen estado. Habían soltado los radiadores, ya los hemos guardado. Nos alertan del deterioro de los jardines, pero es que la conservación del edificio no es aún responsabilidad nuestra. En cuanto asumamos la propiedad, actuaremos». El anterior proyecto urbanístico para la zona, aprobado en la pasada legislatura, contemplaba la creación de dos bloques de viviendas tras el derribo de la villa Sagrado Corazón. Uno daba al mismo paseo San Francisco, y el segundo a la trasera, al hotel Oria, abriéndose entre ambos una nueva calle. El proyecto contemplaba 23 viviendas y garajes. Con el nuevo planteamiento aprobado por el actual equipo de gobierno, se proyecta el mismo número de viviendas, manteniendo intacto el chalet, pero éstas van concentradas en un solo edificio de siete plantas que impulsará la promotora «Arrasate». Habrá 23 viviendas de 2 y 3 dormitorios, con dos de 3 dormitorios y una de 2 dormitorios, más una última planta con dos áticos de 3 dormitorios. También se genera un nuevo vial rodado que conectará el paseo Pedro de Tolosa con la calle Oria. Varios vecinos de la zona han impugnado este proyecto. El edificio número 37 de San Francisco data de 1905 y es el último de los chalets que originariamente distinguían el paseo San Francisco. Su construcción fue promovida por Guillermo de la Lama, juez municipal, como residencia privada, y diseñada por el maestro de obras Julián Eizaguirre. Durante los últimos años, el inmueble ha servido como Dispensario de la Cruz Roja atendido por la Compañía de las Hijas de la Caridad y la labor de la Fundación Etxaniz. Subvenciones En la sesión plenaria también se trataron las subvenciones. Se aprobó por unanimidad la incorporación de nuevos beneficiarios a las ayudas para la rehabilitación de viviendas, mejora de la accesibilidad y mejora de la eficiencia energética de edificios. Hasta ahora las ayudas contemplaban como únicos beneficiarios las viviendas, por lo que en adelante también podrán ser subvencionadas las asociaciones sin ánimo de lucro. Por otro lado, se actualizaron las cantidades recogidas en el plan estratégico. Es trienal (2023-2025) y en el original se preveían 120.000 euros por año, un total de 360.000. Con el objetivo de aumentar el número de beneficiarios, se ha incrementado la cantidad anual hasta los 300.000 euros, también para este año. Se eleva a 720.000 euros la subvención que destinará el ayuntamiento a la rehabilitación de edificios.

