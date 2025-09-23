La victoria vuelve a resistirse al Tolosa Eskubaloia, esta vez frente a Beti Onak (28-28)

K. I. Tolosa. Martes, 23 de septiembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Segunda jornada y segundo empate para el Tolosa Eskubaloia, que se le sigue resistiendo sumar los dos puntos en juego. El sábado tuvo una nueva oportunidad en Villava, contra Beti Onak, y aunque en la primera parte marchó hacia el objetivo, 13-15, tras el descanso los navarros supieron elevar su juego y liderar el marcador. La pelota volvía a estar en el tejado de los urdiñas y, a pesar de gozar de la última posición, no lograron el tanto ganador para tener el primer triunfo de la temporada. Así, finalizaron el 28-28 en el luminoso.

Un resultado nada desfavorable, teniendo en cuenta la situación en la que está inmerso el primer equipo y el rival a batir contra el que se medían. Los tolosarras todavía necesitan más competición para que los jugadores necesarios den el paso adelante que exige haberse roto la estrategia planteada en pretemporada. Sin embargo, el entrenador Alex Nogués ve una progresión en su plantilla. «Estoy contento. El segundo tiempo se nos puso cuesta arriba, incluso fuimos perdiendo, pero los jugadores reaccionaron y se metieron en el partido, y lo que podíamos haber dado por perdido finalmente se recuperó y se sacó un punto», asegura.

Con dos puntos en el casillero, el sábado recibirán la visita del Mek Eibar Eskubaloia, a las 18.00 horas en el polideportivo Usabal. Los urdiñas vuelven a casa para enfrentarse a un equipo al que tienen cogida la medida, como se puede observar recurriendo a la hemeroteca. Tres victorias de los últimos cuatro duelos de liga, y las dos siendo en suelo favorable.