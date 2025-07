A la venta las entradas y los bonos para el Otoño Cultural

J. G. TOLOSA. Martes, 22 de julio 2025, 20:36 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Tolosa anunció, a principios de mes, la programación cultural de otoño, así como la venta de los Bonos Escena, que permite la asistencia a los actos programados a precios asequibles. La acogida de la ciudadanía ha sido buena y ahora, en una segunda fase, se ha abierto el acceso a la compra de entradas sueltas.

Las entradas ya se pueden adquirir online, en la siguiente dirección: https://leidorantzokia.janto.es. Se podrá adquirir un máximo de 6 entradas por persona y sesión. También sepodrán adquirir físicamente en taquilla el 10 de agosto (18.00-18:.30) y el 11 de agosto (18.30-19:00). Además, a partir del 11 de septiembre estarán a la venta en el horario habitual del Leidor. Las entradas seguirán estando disponibles online, hasta que se agoten.

El Ayuntamiento ofrecerá un servicio de atención a la ciudadanía para recibir ayuda en caso de problemas en la compra de entradas. Se podrá solicitar la ayuda por dos vías: llamando al 943 654 466 y marcando la extensión 802, o escribiendo un email a kultura@tolosa.eus.

Las personas que hayan obtenido el Bono Escena tendrán preferencia para canjear el bono por entradas, motivo por el que se les recomienda canjear cuanto antes las entradas para las actuaciones que no quieran perderse. Si se agotan las entradas para una actuación, aunque tengan el Bono Escena, no podrán obtener entradas para dicho espectáculo. Sólo se puede adquirir una entrada con cada bono y para cada espectáculo (no se pueden canjear, por ejemplo, dos entradas para una misma función).

Estas son las actividades incluidas dentro del Bono Escena: sábado 4 de octubre, Gorka Urbizu; viernes 10 de octubre, Sol Band; viernes 17 de octubre, Cielo rasO, Née; viernes 14 de noviembre, Adiorikez (La dramática errante); viernes 12 diciembre, Arineketan; martes, 30 diciembre: Orquesta Joven de Euskal Herria/EGO; 3 enero, Eñaut Elorrieta + Alos Quartet.

Al margen de estos eventos concretos, la programación cultural del Otoño ofrece más citas no incluidas en el Bono. Veintidós actuaciones, entre teatro, monólogos, espectáculos, musicales y conciertos, llenarán de cultura los escenarios del Leidor y el Topic, en los que no faltará el festival internacional de títeres Titirijai, del 22 al 30 de noviembre, además de una nueva edición de la final del Gran Premio Europeo de Coros. Esta cita con la música coral se repite cada seis años, aunque la última vez Tolosa la acogió fue en 2017. En ella participan los coros vencedores en los mejores certámenes europeos. Está calificada como la 'Champions' de la coralidad.