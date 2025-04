«Vamos a luchar porque la trainera femenina del TAK-Oria haga algo grande esta temporada»

La trainera femenina del TAK-Oria invita a soñar esta temporada. La gran competición que ha hecho el club en la liga guipuzcoana de ... bateles, el éxito en los campeonatos de Gipuzkoa y Esukadi, y la victoria en el test de San Pedro, ofrecen motivos para ser optimistas. El TAK-Oria da innegables muestras de crecimiento deportivo y estructural.

En el Campeonato de Gipuzkoa de bateles, las juveniles chicas consiguieron proclamarse campeonas. Tanto el infantil femenino como el masculino lograron el tercer puesto, mientras que las chicas promesas fueron segundas. Los chicos de categoría juvenil finalizaron el campeonato en cuarta posición.

En el Campeonato de Euskadi de bateles los resultados han sido también extraordinarios. Tanto las cadetes como las juveniles se han proclamado campeonas de Euskadi, y las infantiles han quedado en quinta posición. Este fin de semana se disputa en Castro Urdiales el Campeonato de España y el TAK-Oria acudirá con los bateles cadete y juvenil.

El futuro es más que esperanzador: las chicas cadetes y juveniles son campeonas de Euskadi y las infantiles, quintasSe ha valorado dentro y desde fuera del club que el TAK-Oria lleva unos ocho años creciendo a nivel organizativo

En la Liga Guipuzcoana de Batele, tres bateles del club tolosaldearra han entrado finalmente en el podio. El cadete femenino ha sido campeón de liga, el juvenil femenino subcampeón y el infantil femenino logró la tercera posición.

«Ha sido un buen año en todas las categorías», asegura Kike Mocoroa, coordinador del club. «Hemos ido de menos a más. Además de los éxitos femeninos, hay que destacar el hecho de que hayamos podido sacar un batel en infantil chicos, que era un poco nuestro 'talón de Aquiles', así como en juvenil chicos».

Cuenta Mocoroa que, desde hace ocho años, el club intenta llevar un equilibrio entre lo que es el aspecto deportivo y el económico o estructural. Opina que tienen que ir de la mano, sin que uno prevalezca sobre el otro. «Estamos logrando mejoras en todos los aspectos. En estos momentos, podemos asegurar que el club está muy bien posicionado en ambas situaciones, tanto económica como deportiva», asegura Kike.

Hay mucha ambición e ilusión en la comarca por lo que puede dar de sí este año la trainera femenina. Desde el club aseguran que ya el inicio competitivo, ganando el test de San Pedro, es el reflejo de cuál está siendo la evolución experimentada por el club en los últimos años. «En estos momentos, podemos decir que en todas las regatas vamos a estar luchando por lograr algo grande y traer la Bandera a Tolosa», asegura Mocoroa, que también quiere mostrarse prudente: «no obstante, dice, no hay que echar las campanas al vuelo. Tenemos que seguir trabajando con la misma ilusión y los resultados ya vendrán por sí solos, y seguro que muestran ese gran trabajo que hay por detrás».

Da la sensación de que los éxitos deportivos del TAK-Oria pasan más desapercibidos mediáticamente que otros que logran traineras más tradicionales y asentadas. También en la propia comarca, quizás no se destaca como se merece. Mocoroa hace la siguiente interesante reflexión al respecto: « Somos un club que no está en la costa sino en el interior, por lo que no es la modalidad deportiva más importante del municipio o incluso en la comarca».

En el club entienden, sin embargo, que poco a poco, con los éxitos que se están logrando en diferentes categorías y en la trai-nera, mucha gente se está interesando por el remo y por la actividad del club. «Nuestro deporte empieza a tener su peso. Pienso que a nivel de Euskadi nos estamos haciendo un hueco. Esperemos que este año se hable mucho de nosotros y podamos traer alguna bandera a Tolosa».