Los urdiñas inician la lucha por subir a Tercera RFEF a domicilio del CD Urki El equipo comandado por Josu Ibarbia buscará los tres puntos esta tarde en Unbe inferior (18.45), tras una pretemporada que finalizó imbatido

Kevin Iglesias Tolosa. Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

El primer equipo del Tolosa CF comienza esta tarde, a las 18.45 horas en Unbe inferior, su nueva temporada en División de Honor Regional. ¿La misión? Sumar los primeros tres puntos que le vayan colocando en la posición más favorable para lograr el ascenso a Tercera RFEF, objetivo mantenido durante las últimas campañas y que todavía no ha conseguido consumar. El club urdiña lleva desde su descenso en el curso 2021/2022 queriendo regresar a la competición superior, y esta vez está en manos del entrenador Josu Ibarbia repetir la gesta de Ander Avellaneda, cuando el conjunto logró el ascenso en el verano de 2019.

Enfrente tendrán al correoso CD Urki, equipo eibarrés que ha logrado el ascenso a la categoría y que además selló la temporada como campeón de Regional Preferente. No será un rival fácil y menos en su campo. Así lo ratifica el propio técnico ibartarra: «Sabemos que llegan como campeones, y que tendrán ilusión y ganas como nosotros, pero tenemos que mirar por lo nuestro y superar la intensidad del rival o al menos igualarla. Creemos en nosotros mismos, tenemos que salir concentrados y atentos para superar el partido».

Los urdiñas llegan a este inicio de liga con buenos resultados en la pretemporada, con un empate y cuatro victorias, el último el pasado viernes por 0-2 ante Orioko. En resumen, invictos. Y además, con «sensaciones muy buenas y positivas» tras un «gran trabajo grupal» que ha aumentado la confianza entre los miembros de la plantilla. En definitiva, el primer equipo llega al estreno liguero con ganas de demostrar su candidatura o, al menos, a estar en la contienda por subir a Tercera RFEF.

No solo arranca la liga para ellos, pues el Cadete Liga Vasca y el Juvenil Nacional se medirán a sus respectivos equipos en la categoría mañana, en Lezama, desde las 12.45 horas.