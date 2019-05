Txistu, piano y voz, recorrido a través de la evolución de la música vasca Germán Ormazábal, Garikoitz Mendizábal y Elene Arandia, durante un ensayo en la Escuela de Música de Tolosa. / IÑIGO ROYO Germán Ormazábal, Garikoitz Mendizábal y Elene Arandia ofrecerán un concierto que recordará a José Luis Ansorena en Musikaste IKER MARÍN TOLOSA. Domingo, 19 mayo 2019, 00:23

El sonido del txistu y el piano se unen en una nueva propuesta musical, un recital que se materializará esta próxima semana y que contará con un tercer elemento como invitado, la voz.

El pianista Germán Ormazábal y el txistulari Garikoitz Mendizábal conforman un dúo musical cuyo nuevo proyecto tiene como objetivo reflejar la evolución que han tenido estos dos instrumentos en la música vasca. Recibieron su invitación para participar en la edición actual de la Semana de la Música Vasca Musikaste, y tras conformar un programa que versa sobre el trabajo de compositores vascos referentes, estilos y estéticas que reflejan la evolución del txistu y el piano, contarán en su puesta en marcha con la presencia de la voz de Elene Arandia, quien interpretará diversas canciones populares.

Qué. Concierto sobre la evolución del txistu, piano y voz en la música vasca que homenajeará a José Luis Ansorena, dentro del programa de Musikaste, Semana de la Música Vasca. Participantes Germán Ormazábal, Garikoitz Mendizábal y Elene Arandia. Cuándo El jueves, 23 de mayo en la sala Niessen de Errenteria a las 20.00 horas.

El concierto tendrá lugar el jueves 23 de mayo en el escenario de Niessen, en Errenteria, a partir de las 20.00 horas, y homenajeará al compositor recientemente fallecido José Luis Ansorena, uno de los referentes de la música vasca contemporánea, y fundador del Archivo Vasco de la Música Eresbil, de la coral Andra Mari y de Musikaste.

El recital refleja la evolución de estos instrumentos en la composición de la música vasca, donde se aprecia una clara versatilidad. Cuenta Ormazábal que la evolución que ha tenido el piano en nuestra música ha sido importante, pero ha sido, «quizás, más uniforme y universal, en comparación con el txistu, un instrumento muy nuestro que ha sido conocido en un contexto más popular y en un ambiente festivo».

Sin embargo, añade Mendizábal que al mismo tiempo, hubo muchos compositores que compusieron obras de otro carácter no festivo. «La evolución del txistu se concentra en los últimos cien años, pero la inquietud de hacer música de cámara se remonta a la época de la Ilustración, donde existen referencias como la de Conde de Peñaflorida. La aparición del silbote y la interpretación en conjuntos, así como la presencia de la banda tradicional de txistularis se encuentra también aquí, y no se escribían únicamente kalejiras, también podemos encontrar obras compuestas con un concepto más ilustrado, serio y elegante. Ha mantenido su carácter popular, pero no ha perdido ese deseo de hacer otro tipo de música», puntualiza Mendizábal.

El repertorio incluye obras de renombre, compuestas por reconocidos músicos y compositores como Eduardo Gorosarri, Tomás Garbizu, José Ignazio Ansorena, músicos como Joserra Senperena, o el libanés Naji Hakim, y se complementa con composiciones de Benito Lertxundi, Xabier Lete o Itoiz. «Se podrán escuchar temas muy conocidos que son parte del cancionero vasco y que han sido cantados en muchas ocasiones, pero también otras obras, de corte más clásico, quizás no tan conocidas por el público general y que no se han cantado, donde la voz interpretará estas melodías y cuyas letras han sido escritas para esta ocasión por Andoni Egaña. Es el caso de dos de los suites o movimientos de Garbizu 'Gabota' e 'Isil-isilik'. Una combinación curiosa e interesante donde podemos darnos cuenta de la versatilidad de estos instrumentos», señala la vocalista.