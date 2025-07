El triatlón que cose amistades y rompe con los miedos

Josu Collantes Gutiérrez Viernes, 11 de julio 2025, 19:23 | Actualizado 19:32h. Comenta Compartir

La vida no viene con un manual de instrucciones, y muchas veces tenemos que aprender por nosotros mismos a hacer ciertas cosas que la vida, por sí sola, no las puede resolver. Un ejemplo claro de ello es aprender a montar en bicicleta. La aventura comienza con un simple, pero significativo paso: ponerte el casco sobre la cabeza, ajustándolo a la medida perfecta. El siguiente movimiento es clave: subirse al sillín y colocar las manos sobre los manillares con firmeza. Por último, viene el paso más difícil. Comenzar a mover las piernas sobre los pedales, consiguiendo mantener el equilibrio perfecto para no precipitarse a ninguno de los lados.

Todos recordamos nuestras primeras andadas con las pequeñas bicicletas –o mejor dicho– con los diminutos triciclos considerados los vehículos más fieles de nuestra infancia. La peor parte comenzaba cuando los ruedines de nuestra primera bici desaparecían. Ante esta situación, la ayuda de nuestros padres o familiares era esencial para coger la suficiente confianza y romper con ese miedo de poder caerte.

Este mismo espíritu es el que revive Tolosaldea Igeriketa Kirol Taldea (IKT) con su ya habitual iniciativa veraniega, donde los jóvenes, de entre 6 y 14 años, además de aprender las reglas básicas del deporte, entrenan la amistad y la confianza estableciendo grandes conexiones entre ellos.

Un triatlón infantil que combina deporte, amistad y aprendizaje en un entorno natural y colaborativo

Poniendo el foco principal en el ciclismo y la natación, este curso de verano dividido en seis semanas entre junio y julio, acoge a grupos de entre 30 y 40 jóvenes de diferentes pueblos de la zona. Esta cobertura permite a los participantes del curso conocer y establecer nuevas relaciones con compañeros de otros pueblos y de diferentes edades. De esta forma, realizando una variedad de juegos relacionados con las disciplinas deportivas propias de un triatlón, los niños no solo adquieren los conocimientos necesarios como, respetar las normas de circulación de los bidegorris o aprender a cerrar un candado. También desarrollan habilidades sociales fundamentales, como el trabajo en equipo o la empatía.

Pero esta iniciativa deportiva no se organiza sola. Maitane Zubeldia y Nerea Pagola son dos de las organizadoras y monitoras de esta aventura: «Cuando vemos que a algunos niños les cuesta practicar algún tipo de modalidad o abrirse al grupo, les ayudamos en todo lo que podemos para poder integrarlo junto al resto del grupo». Para afrontar esta situación, uno de los recursos más utilizados por las coordinadoras son las escapadas a los montes de los alrededores, como Altzo y Leaburu-Txarama, que sirven como estrategia para que los pequeños conecten entre ellos, aprovechando la naturaleza que los rodea.

Pero si hay algo que destaca de esta propuesta son los lugares que acogen las actividades organizadas. Localidades tan emblemáticas como Ikaztegieta, Alegia o Legorreta, son algunos de los parajes donde los jóvenes disfrutan del ejercicio al aire libre. «Siempre estamos en sitios diferentes y al aire libre. De esta forma, los niños pueden realizar actividades en lugares diferentes sin caer en la monotonía», destacan las monitoras.

Cuando toca nadar, las piscinas del propio polideportivo Usabal de Tolosa se convierten en el espacio perfecto para chapotear, aprender y divertirse con los juegos planificados. Como alternativa al clima adverso, las monitoras organizan un pequeño taller de costura en el que los jóvenes se sumergen entre hilos, para confeccionar sus dorsales propios.

De esta forma, entre bicicletas, chapuzones y juegos en la naturaleza, los niños y niñas no solo aprenden a pedalear con seguridad, sino que también construyen lazos valiosos que pueden perdurar mucho más allá del verano. «Lo más bonito de este proyecto es el ambiente familiar que se crea en el grupo con chavales de diferentes pueblos», asegura Pagola emocionada. Al fin y al cabo, más allá de un esfuerzo físico, lo que realmente perduran son las amistades creadas y una experiencia compartida e inolvidable que deja huella para el resto de los tiempos.

