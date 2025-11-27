Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tres detenidos tras ser sorprendidos in fraganti cuando intentaban robar en una empresa de Tolosa

Dos de los arrestados tenían herramientas para forzar puertas en el momento de su identificación

L. O.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:17

Comenta

Tres hombres de 34, 37 y 38 años y de origen marroquí han sido detenidos esta madrugada por un intento de robo en una empresa de Tolosa. Dos de los arrestados han sido sorprendidos cuando intentaban acceder al interior con diversas herramientas, mientras que el tercero ha sido localizado dentro de las instalaciones.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, pasados unos minutos de esta medianoche, gracias a la colaboración ciudadana, la Ertzaintza ha sido alertada de un intento de robo en una empresa ubicada en un polígono industrial de Tolosa. Varias patrullas de la Ertzaintza y policía local de la localidad se han personado en el lugar y han sorprendido in fraganti a dos hombres intentando acceder a las instalaciones. Estos dos varones, al percatarse de la presencia policial, han intentado ocultarse tras un vehículo. Junto a los sospechosos, los agentes localizaron herramientas y útiles apropiados para forzar puertas por lo que procedieron a su identificación.

Mientras se llevaba a cabo la identificación de estos dos hombres, los agentes han escuchado ruidos procedentes del interior del pabellón. Tras acceder al mismo, junto con agentes de la policía local de Tolosa, localizaron a un tercer varón oculto en una de las estancias.

En base a las evidencias realizadas, los agentes han detenido a los tres hombres, de 34, 37 y 38 años, todos de origen magrebí, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa. Tras finalizar las diligencias policiales oportunas, serán puestos a disposición judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  2. 2 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en el centro de San Sebastián
  3. 3 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  4. 4

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  5. 5 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  6. 6

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  7. 7

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  8. 8 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  9. 9

    La estación Centro-La Concha del Topo culmina su revestimiento de hormigón para entrar en servicio en 2026
  10. 10 Cierra un restaurante a orillas del Cantábrico tras 93 años de andadura: «Ahora es tiempo de disfrutar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tres detenidos tras ser sorprendidos in fraganti cuando intentaban robar en una empresa de Tolosa

Tres detenidos tras ser sorprendidos in fraganti cuando intentaban robar en una empresa de Tolosa