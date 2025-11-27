Tres detenidos tras ser sorprendidos in fraganti cuando intentaban robar en una empresa de Tolosa Dos de los arrestados tenían herramientas para forzar puertas en el momento de su identificación

L. O. Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:17 Comenta Compartir

Tres hombres de 34, 37 y 38 años y de origen marroquí han sido detenidos esta madrugada por un intento de robo en una empresa de Tolosa. Dos de los arrestados han sido sorprendidos cuando intentaban acceder al interior con diversas herramientas, mientras que el tercero ha sido localizado dentro de las instalaciones.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, pasados unos minutos de esta medianoche, gracias a la colaboración ciudadana, la Ertzaintza ha sido alertada de un intento de robo en una empresa ubicada en un polígono industrial de Tolosa. Varias patrullas de la Ertzaintza y policía local de la localidad se han personado en el lugar y han sorprendido in fraganti a dos hombres intentando acceder a las instalaciones. Estos dos varones, al percatarse de la presencia policial, han intentado ocultarse tras un vehículo. Junto a los sospechosos, los agentes localizaron herramientas y útiles apropiados para forzar puertas por lo que procedieron a su identificación.

Mientras se llevaba a cabo la identificación de estos dos hombres, los agentes han escuchado ruidos procedentes del interior del pabellón. Tras acceder al mismo, junto con agentes de la policía local de Tolosa, localizaron a un tercer varón oculto en una de las estancias.

En base a las evidencias realizadas, los agentes han detenido a los tres hombres, de 34, 37 y 38 años, todos de origen magrebí, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa. Tras finalizar las diligencias policiales oportunas, serán puestos a disposición judicial.