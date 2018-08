La trainera de Tolosaldea hace historia Las jóvenes remeras de la trainera del TAk-Oria Tolosaldea, celebrando ayer su éxito en el muelle donostiarra. / J. ZUMETA Logra la clasificación para la regata de La Concha al terminar ayer en séptimo lugar JUANMA GOÑI TOLOSA. Viernes, 31 agosto 2018, 01:22

«Esto es la... No puedo hablar ahora de la emoción, no soy capaz de decir nada, espera que me calme». El presidente del TAK, Sabino Alijostes, era un hombre inmensamente feliz a eso de las 18.15 horas de ayer. La trainera de Tolosaldea había hecho historia al terminar la clasificatoria en séptimo lugar y lograr plaza para remar el día 2 en La Concha la regata más importante del calendario. Toda la comarca empujó a las remeras en busca de un éxito, más bien un sueño convertido en realidad. En el TAK lo habían advertido la víspera: «Si logramos la clasificación, sería algo inenarrable. Hay que tener en cuenta la juventud de las chicas y el hecho de que seamos la única trainera de cantera en su totalidad».

«Al llegar a la ciaboga tenía algunas pocas dudas, pero en cuanto han enfilado ya he visto que no se nos podía escapar la clasificación. Teníamos margen y estaba claro que ya estábamos dentro, porque las que venían por detrás no iban a mejorar nuestro registro», comentaba Alijostes pocos minutos después de terminar la regata. Muchos tolosaldearras acudieron a Donostia a animar a estas chicas que han hecho historia. Vivieron una tarde feliz.

Finalmente se disputarán el domingo la Bandera de La Concha Riveira, San Juan, Orio, Arraun Lagunak, Kaiku, Hibaika, Tolosaldea y Donostiarra, como invitada. La sorpresa negativa de la clasificatoria fue la eliminación de Hondarribia, que quedó novena, a algo más de tres segundos del corte. Habrá seis embarcaciones guipuzcoanas, una gallega y una vizcaína luchando por la bandera.

«Para nosotros, haber entrado es ya como si hubiéramos logrado el máximo triunfo posible, es un logro impresionante», comentaba un directivo del club, que valoraba además el amplio margen con el que se había logrado la gesta, ya que Deusto (octava y primera sin premio), terminó a 2.08 segundos de Tolosaldea.

Sabino Alijostes recordaba que el club siempre ha tenido la intención de sacar una trainera. Pero al estar en Tolosa la limitación es total. Con el nombre de 'Tolosa' ya se montó una en 2008, el primer año que se disputó la Bandera femenina de La Concha. «Después estuvimos cuatro años con Getaria, con el nombre de Getaria-Tolosa. Vimos que era inviable ir a entrenarnos todos los días hasta allá, que era muy costoso, y acabamos dando libertad total a las chicas para que fueran a las traineras que quisieran. Y en todas han mostrado su calidad», asegura Sabino.

Este año, por abrumadora mayoría, la asamblea del club decidió dar el paso de montar una trainera propia. Una decisión de lo más acertada, hecha posible gracias al apoyo institucional. El TAK-Oria lleva una gran campaña. En la Liga ETE ha quedado en el cuarto puesto final, ganó una bandera en Pasaia y estuvo a un segundo de ganar otra en Deusto. Y ahora ha logrado la clasificación para La Concha. Con un equipo que no llega a los 18 años de media y ante rivales que buscan fuera los refuerzos que no tienen en casa, lo de estas chicas es para quitarse el sombrero.

Andrea Zumeta, una de las jóvenes remeras, resumía así lo vivido ayer. «Al llegar no nos lo creíamos. Sabíamos que para lograrlo teníamos que remar a tope desde el principio, pero era superdifícil. No nos han dado muchas referencias y al llegar a la ciaboga no lo teníamos claro del todo. Creo que nos ha favorecido que la mar estaba bastante tranquila, porque cuando hay olas perdemos posibilidades. Ahora nos toca disfrutar. Estamos en una nube».