La trainera del TAK hace un balance positivo de la temporada a pesar no clasificarse para La Concha EL DIARIO VASCO TOLOSA. Sábado, 31 agosto 2019, 00:57

No pudo ser esta vez. La trainera del TAK-Oria no ha podido lograr su gran reto de clasificarse para La Concha. Y eso que pasó la ciaboga a sólo dos segundos, pero la parte final de la regata no fue buena y además la mar siempre penaliza a nuestras chicas. El resultado final (12º), es bastante elocuente.

«En su globalidad, la temporada es buena, pero al final han llegado justitas y se ha notado. Hemos logrado buenos resultados pero nos ha faltado la clasificación», analiza el presidente del club, Sabino Alijostes. «Creo que sin los condicionantes que hemos tenido y el cansancio final acumulado habríamos podido entrar, no estaba tan lejos de nuestras posibilidades», asegura.

Andrea Zumeta, una de las remeras, lamentaba el resultado final. «Estamos tristes pero el año que viene vendremos con más ganas. Sabíamos que era díficil. Las últimas regatas no habían sido buenas pero aún así habíamos hecho unos últimos entrenamientos aquí en Donostia que nos hacían concebir esperanzas. Pero no ha podido ser».

Alijostes destaca el mérito de estas chicas. «Todas son jóvenes y de Tolosaldea. Nuestros rivales se refuerzan con gente de otras zonas. Quizás tenemos que reflexionar».