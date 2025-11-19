Trabajadores de Asuncion Klinika se manifestarán el sábado por su subrogación

Kevin Iglesias Tolosa. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

Trabajadores de Asuncion Klinika, convocados por los sindicatos ELA y LAB, se manifestarán este sábado, a partir de las 12.00 horas y partiendo desde el Triángulo, por las calles de Tolosa para exigir un «hospital cien por cien público» y la subrogación de la plantilla dentro de Osakidetza, en un modelo o «camino» similar al recorrido por Onkologikoa.

Estas reclamaciones llegaron tras la presentación del primer avance del plan funcional del hospital público para Tolosaldea que estará integrado dentro de la OSI Donostialdea, y tras las palabras del consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, sobre una posible «bolsa de trabajo prioritaria» para la plantilla de Asuncion Klinika. Esta propuesta debe ponerse en común con la Mesa Sectorial de Osakidetza, aunque matizó que aunque se reconocerán sus años de labor en el centro de salud concertado, deberán pasar las oposiciones para obtener la plaza. Esto es, serían incluidos como interinos, y no como personal médico de pleno derecho como reclaman. «La propuesta que el consejero pone encima de la mesa, verbalmente, ofrece una solución parcial y limitada en el tiempo y no la damos por buena», señalaban.

Con todo, trabajadores de Asuncion Klinika se manifestarán este sábado para exigir «la subrogación de los trabajadores de la Asunción, junto con la publificación de la clínica. O de lo contrario, se garantice que serán subrogados en el nuevo hospital». El hospital público, según se estima, estará en funcionamiento entre 2030 y 2031.