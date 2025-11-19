Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa

Trabajadores de Asuncion Klinika se manifestarán el sábado por su subrogación

Convocados por los sindicatos ELA y LAB, reclamarán un «hospital cien por cien público» y la seguridad de que serán parte de Osakidetza

Kevin Iglesias

Tolosa.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

Trabajadores de Asuncion Klinika, convocados por los sindicatos ELA y LAB, se manifestarán este sábado, a partir de las 12.00 horas y partiendo desde el Triángulo, por las calles de Tolosa para exigir un «hospital cien por cien público» y la subrogación de la plantilla dentro de Osakidetza, en un modelo o «camino» similar al recorrido por Onkologikoa.

Estas reclamaciones llegaron tras la presentación del primer avance del plan funcional del hospital público para Tolosaldea que estará integrado dentro de la OSI Donostialdea, y tras las palabras del consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, sobre una posible «bolsa de trabajo prioritaria» para la plantilla de Asuncion Klinika. Esta propuesta debe ponerse en común con la Mesa Sectorial de Osakidetza, aunque matizó que aunque se reconocerán sus años de labor en el centro de salud concertado, deberán pasar las oposiciones para obtener la plaza. Esto es, serían incluidos como interinos, y no como personal médico de pleno derecho como reclaman. «La propuesta que el consejero pone encima de la mesa, verbalmente, ofrece una solución parcial y limitada en el tiempo y no la damos por buena», señalaban.

Con todo, trabajadores de Asuncion Klinika se manifestarán este sábado para exigir «la subrogación de los trabajadores de la Asunción, junto con la publificación de la clínica. O de lo contrario, se garantice que serán subrogados en el nuevo hospital». El hospital público, según se estima, estará en funcionamiento entre 2030 y 2031.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  5. 5 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  6. 6 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  7. 7 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  8. 8

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  9. 9 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  10. 10

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trabajadores de Asuncion Klinika se manifestarán el sábado por su subrogación