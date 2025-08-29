Viernes, 29 de agosto 2025, 20:43 Comenta Compartir

Cuando éramos niños decíamos que las tortugas son unos animales que viajan con la casa a cuestas. 'Los tortuga', además del título de la película que se proyectó en el cine de mi pueblo un 31 de mayo, es el nombre que se les daba a aquellas personas que desde Jaén salían de sus casas con todas sus pertenencias a buscarse la vida en ciudades inhóspitas como Barcelona.