Un torneo de fútbol donde no importa el gol Ha sido un campeonato diferente en su concepción, que ha incentivado no sólo la destreza deportiva sino otras cualidades. 'Trebeak' ganó en benjamines. / DV 162 niños y niñas de Tolosa e Ibarra han participado en 'Futboleroak', donde el talento futbolístico no es determinante | JUANMA GOÑI TOLOSA. Sábado, 28 septiembre 2019, 01:04

Ha sido un torneo futbolístico en el que lo importante no ha sido tanto meter un gol, como exhibir otros valores colectivos no ligados exclusivamente al deporte. Si bien no ha faltado el fútbol, éste no ha sido el único parámetro para lograr la victoria final. 'Futboleroak' acaba de celebrarse con éxito, bajo la organización de amigos y padres de niños que cursan sus estudios en el colegio Herrikide. Han participado 162 jugadores de centros escolares de Tolosa e Ibarra nacidos entre 2008 y 2011. Además de jugar partidos de fútbol, han disfrutado de muchas otras pruebas, como un taller de pintura, saltos de comba, kox-kola pustu, lectura de la saga literaria 'Futboleroak'.... Y cada una de ellas ha tenido la misma puntuación para otorgar una clasificación final en la que 'Atezain Mamua' y 'Trebeak' han sido los mejores equipos.

José A. Rodríguez Carrillo ha sido el gestor de la idea y nos cuenta cómo se le ocurrió ponerla en marcha. «El objetivo era montar un torneo diferente, donde el perfil de los equipos fuera distinto al habitual. En los torneos clásicos acaban participando los niños que tienen más talento futbolístico y con este campeonato hemos pretendido, mediante la configuración de los equipos y la de la pruebas, dar oportunidad a todos los niños y niñas, con independencia de sus virtudes deportivas», añade.

La iniciativa se inspira también en la saga literaria de 'Futboleroak', que ha acercado la lectura a muchos niños y niñas. En estos libros se narran las experiencias que les van surgiendo a unos niños y niñas que montan un equipo de futbol y ponen a prueba su amistad, habilidad, conocimientos...para dar solución a misterios y montones de divertidas situaciones. Un equivalente a 'Los Cinco' o los 'Siete Secretos', lecturas juveniles de quienes hoy peinan canas.

De esta manera, el torneo ha pretendido 'premiar' a aquellos niños que están disfrutando tanto de la lectura como del deporte. Es un torneo diferente, en el que un equipo puede ser incluso ganador sin haber vencido en la prueba de fútbol, porque ha sido más hábil en las otras puebas de la gimkana. «Las diferentes habilidades han contado como el mejor gol», expone Rodríguez.

Han tomado parte 16 equipos (dos tercios niños, un tercio niñas). El equipo arbitral ha quedado compuesto por cinco chicas y en muchos equipos había entrenadoras. «Creemos que ha sido un éxito en términos de igualdad de genero», cuentan los promotores.

Los organizadores del campeonato están muy satisfechos porque han participado niños y niñas de diferentes centros escolares de Tolosa e Ibarra. «Los peques se han sentido parte del equipo, han entendido, competido y disfrutado tanto de los partidos de futbol como del resto de pruebas, por lo que creemos que también se ha conseguido el objetivo de que diferentes habilidades cuenten tanto como marcar un gol».