Topic, todo un verano entre títeres

Durante las semanas de verano, las calles y plazas de Tolosa acogen a diferentes grupos de turistas con mapas en mano o una cámara de fotos, dispuestos a descubrir cada rincón de la localidad. Este municipio no solo destaca por ser uno de los más visitados de Gipuzkoa, gracias a su rica gastronomía y a la historia que lo envuelve, sino también por ofrecer una variada oferta cultural que sirve como anzuelo para los amantes del ocio y la tradición. Entre estas propuestas, una de las principales atracciones que acerca a la localidad a cientos de visitantes, es el Centro Internacional del Títere.

Desde su apertura en 2009, este centro destaca por ser uno de los únicos museos de títeres en toda la nación, consolidándose como un referente europeo en el ámbito artístico de la marioneta. Abriendo sus puertas al público con diferentes actividades y exposiciones, este espacio cultural se ha convertido en una parada obligatoria para todos los visitantes que se acercan a conocer Tolosa y sus alrededores. «Es un museo único que sorprende, porque todos tenemos la idea de que las marionetas son algo infantil, pero en realidad esconden muchísimo más. Aquí puedes apreciar la importancia que tienen los títeres alrededor de todo el mundo», afirman desde el centro. En sus salas, conviven piezas llegadas de los cinco continentes, desde las curiosas marionetas de Vietnam que se mueven por encima del agua, hasta las tradicionales marionetas de hilo procedentes de Europa, lo que convierte cada visita en un viaje cultural por todo el mundo a través del lenguaje universal del títere.

En los últimos meses de verano, el museo recibe visitas de diferentes regiones de España y del extranjero, destacando Madrid y Barcelona como las comunidades con mayor afluencia de público, llegando a acoger a más de 700 personas durante los meses de julio y agosto, siendo este el periodo más demandado de todo el año. «El turista que visita Topic suele hacerlo de manera intencionada. Hay visitantes que vienen desde lejos solo a ver el museo, pero después aprovechan el paquete turístico para recorrer otros espacios y disfrutar de todo lo que ofrece Tolosa», aseguran los encargados del centro. Por otro lado, el propio museo destaca que gran parte de las visitas que reciben a nivel europeo provienen de países como Francia, Italia y Alemania, aunque también reciben la llegada de viajeros procedentes de Asia, Oceanía y América, a menor escala.

En cuanto al perfil de los visitantes, suelen destacar los grupos que vienen en familia con niños. «Se trata de un turismo familiar, ya que muchos acuden con niños, en busca de una experiencia diferente, conscientes de que el centro es único y difícil de encontrar en otro lugar». La alta demanda del público familiar, ha hecho que el museo impulse diversos talleres en formato grupal, donde los participantes pueden crear sus propias marionetas con materiales reciclados como el plástico y el cartón, además de otros productos como calcetines o bolsas de papel, con el objetivo de fomentar la imaginación e inteligencia creativa.

Además de la gran variedad de talleres que ofrece el centro, todas las visitas se deben a la rica oferta cultural que el museo pone a disposición del público. Hasta el próximo 29 de septiembre, el público que se acerque al espacio cultural podrá disfrutar de la nueva exposición temporal situada en la segunda planta del edificio, bajo el nombre: «Girovago e Rondella: Una familia de artistas. Creatividad y Libertad». Una exhibición que permite al visitante adentrarse en un mundo único, donde podrá descubrir decorados, atrezzo, autómatas y esculturas animadas, muchas de ellas inéditas hasta ahora. Toda esta propuesta forma parte del singular y surrealista mundo de marionetas creado por la compañía italiana Girovago e Rondella. El museo afirma que este tipo de exposiciones sorprende mucho a los visitantes por su originalidad, consiguiendo atraer a públicos de todas las edades.

Para aquellos que no puedan acercarse a contemplar estas colecciones, el museo brinda la oportunidad de visualizar algunas de las obras de manera virtual. Desde su página web (topic.eus), los usuarios podrán disfrutar de algunas piezas temporales como la exposición permanente, la cual es presentada por Mariona, la marioneta del museo. Mediante esta visita virtual, el público puede recorrer las salas y observar de cerca a los títeres y autómatas de distintas épocas y culturas. Asimismo, el espectador también puede visualizar los vídeos explicativos donde se muestra la procedencia de los muñecos, además de su creación, dando la oportunidad de que cualquier persona, desde cualquier lugar, viva una experiencia inmersiva lejos del museo.

Ofreciendo esta variedad de actividades culturales enfocadas a los viajeros, Tolosa se convierte en un destino cada vez más demandado por los extranjeros. El Centro Internacional de Títeres, con su propuesta única y sorprendente, además de enriquecer la oferta turística de la localidad, también invita a descubrir el arte de la marioneta desde una mirada universal. De esta forma, Tolosa no solo se consolida como un lugar de referencia en la gastronómica e historia de Gipuzkoa, sino también como un espacio cultural donde la creatividad y el arte se convierten en una parte esencial de la actividad turística.

