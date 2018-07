Los tolosarra ganan siete medallas en el Campeonato Alevín de Gipuzkoa El judo tolosarra ha mostrado su buen hacer. / DV Euken García se proclamó campeón y fueron segundos Urki Agirre, Ioar Olano y Nerea Gibelalde EL DIARIO VASCO TOLOSA. Martes, 24 julio 2018, 00:23

Los alevines del Judo Club Tolosa han completado una buena actuación en el Campeonato de Gipuzkoa 2018. La prueba constaba de tres competiciones en tres fines de semana, dos clasificatorias y la final. Para poder participar en la final, todo competidor tenía por lo menos que quedar entre los ocho primeros en una de las dos clasificatorias. Un buen grupo de alevines tolosarras participó en una clasificatoria o en las dos clasificatorias. Sólo se podía participar en un peso por competición.

Algunos lograron clasificarse en un peso, otros por si acaso se clasificaron en dos pesos, (situación importante ya que dependiendo de lo que pesen podrían elegir en qué peso competir) y otros no se clasificaron. Sea cual sea fuera el resultado, hay que felicitar a todos ellos por su actitud.

Trece judokas se clasificaron para la final que se celebró en Legazpi aunque al final diez de los trece judokas clasificados participaron, logrando en total de siete medallas. Fue una gozada verles gestionar los momentos complicados como los instantes favorables. Lograron salir airosos de cada situación. Zorionak a todos ello por la labor realizada.

En 28kg, Euken García logró el oro y fue campeón de Gipuzkoa. Se clasificó en la primera en 28kg quedando primero y también en la segunda en 31 kg repitiendo primer lugar.

En 31 kg, Urki Agirre logró la plata y fue subcampeón de Gipuzkoa; no pudo clasificarse en la primera pero en la segunda clasificatoria se ganó la plaza para la final, quedando en tercer lugar.

En 34kg, Ioar Olano fue plata y subcampeón de Gipuzkoa. Se clasificó en las dos quedando primero en 31 kg y 34 kg respectivamente.

En 42 kg, Nerea Gibelalde también logró la medalla plata y fue subcampeona de Gipuzkoa. Logró la plaza en la segunda clasificatoria, quedando tercera en 52 kg.

En 31 kg, Iker Martin obtuvo la medalla de bronce y quedó tercero de Gipuzkoa. Logró la plaza en dos pesos quedando primero en 28kg y luego tercero en 31 kg.

En 42 kg Estitxu Labaka fue bronce y tercera de Gipuzkoa; participó en las dos clasificatorias, quedó tercera y en la segunda se llevó el primer puesto de 42kg

En 52 kg, Ion Mateo fue bronce y tercero de Gipuzkoa; se clasificó en las dos clasificatorias participando en 52kg, quedando en quinto lugar y en tercer lugar respectivamente.

En 34kg, Odei Gonzalez, quinto de Gipuzkoa, logró la plaza para la final repitiendo quinto puesto en dos pesos, en 31 kg y en 34 kg.

En 37kg, Oier Oreja, séptimo de Gipuzkoa, logró la plaza para la final repitiendo quinto puesto en dos pesos, en 34kg y en 37 kg.

En 52 kg, Naroa Hernandez, séptimo de Gipuzkoa, logró la plaza en la segunda clasificatoria, quedando en tercer lugar. En 28 kg, Oier Lopez no participó en la final por lesión aunque su trayectoria fue buena quedando tercero en la primera clasificatoria en 28 kg, y primero en la segunda también en 28kg.

En 52 kg, Hodei Jauregi no participó en la final por no entrar en peso aunque se ganó la plaza quedando en segundo lugar en la primera clasificatoria. Inhar Leunda en 31 kg no participó en la final por lesión aunque se ganó la plaza en las dos fases, quinto en 31kg y tercero en 34 kg.