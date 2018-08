Tolosaldea es la segunda comarca que menos invierte en I+D, pero su FP invita al optimismo Los centros de FP de Tolosaldea mostraron en junio su oferta formativa, su actividad es clave para el futuro económico de la comarca. / IÑIGO ROYO El Plan General de Tolosaldea considera clave atraer y retener talento y fortalecer las relaciones entre el sistema de formación y el tejido empresarial JUANMA GOÑI TOLOSA. Domingo, 5 agosto 2018, 00:23

El Plan Estratégico que define las líneas de trabajo para Tolosaldea en los próximos siete años (2018-2025) ha partido de la base de un extenso diagnóstico sobre la situación social y económica de la comarca, el más exhaustivo que se ha llevado a cabo hasta la fecha y que arroja algunas conclusiones interesantes.

El plan ha sido co-promovido por la agencia de desarrollo comarcal Tolosaldea Garatzen y la Diputación, y ha contado para su elaboración con el apoyo experto de 'Naider', consulting especializado en procesos de transformación local y territorial.

Mal en I+D El gasto de I+D de la comarca, como indicador de su potencial innovador, es el segundo más bajo, superando al Bajo Bidasoa y alcanzando solo la mitad del realizado en el conjunto de la CAPV; 0,9% sobre PIB en Tolosaldea y 1,8 sobre PIB en la CAPV. La FP clave Hay que aprovechar al máximo las capacidades de las escuelas de formación profesional de la comarca para apoyar la competitividad empresarial y la aparición de nuevas empresas innovadoras. Atraer talento y sostenibilidad Este es el principal reto económico de la comarca. Tolosaldea precisa atraer la atención de los grupos y centros de investigación y tecnología vascos más punteros en temas de interés para la sostenibilidad de la comarca. Los proyectos innovadores surgen de las personas y es el genio de estas la que impulsa los proyectos de transformación que aportan valor y abren nuevas posibilidades. Sin centros tecnológicos Tolosaldea no dispone de centros tecnológicos. Pero sus empresas no están huérfanas de este tipo de servicios, ya que la comarca se encuentra inserta en uno de los ejes de desarrollo económico-empresarial más dinámicos de la CAPV.

El diagnóstico elaborado por 'Naider' es muy completo. En anteriores reportajes nos referimos a sus conclusiones en cuanto a situación económica general, transporte y movilidad, calidad del aire y consumo de energía. En este abordaremos los retos que tienen las empresas en cuanto a innovación, I+D y nuevas tecnologías. Conclusión general: el punto de partida no es alentador, pero sí existen mimbres sobre los que trabajar, fundamentalmente, dada la calidad que tienen los centros de formación profesional y las posibilidades futuras que ofrecen.

El modelo de aportación de valor de las empresas de la comarca y, en particular, las de la industria, se enfrenta a importantes retos a medio y largo plazo. Para competir con las empresas de las economías emergentes, que cuentan con condiciones de entorno más ventajosas (salarios, costes sociales, etc.), las empresas de la comarca «tienen que avanzar decididamente en sus procesos de innovación», según concluyen los expertos de la empresa Naider en su diagnóstico. Para avanzar en este camino, el punto de partida es relativamente pobre. Si miramos al gasto de I+D de la comarca como indicador de su potencial innovador, vemos que es el segundo más bajo, superando únicamente al Bajo Bidasoa, y alcanzando solo la mitad del realizado en el conjunto de la CAPV: 0,9% sobre PIB en Tolosaldea y 1,8 sobre PIB en la CAPV. Conclusiones similares se obtienen si se toma el indicador de gasto en innovación, que muestra un peso menor que el que le correspondería a la comarca por su peso económico (el 4,7% del gasto total de innovación de Gipuzkoa).

Aprovechar el talento

A corto medio plazo, el principal desafío de la comarca consiste, según los autores del informe, en fortalecer la relación entre el sistema de formación y el tejido empresarial de la comarca, para dotar a las personas de las máximas posibilidades de desarrollo personal, y aprovechar al máximo el talento disponible.

Esto pasa, a juicio de 'Naider', por aprovechar al máximo las capacidades de los centros de formación profesional de la comarca para apoyar la competitividad empresarial y la aparición de nuevas empresas innovadoras. «Para ello, es necesario contar con un seguimiento continuado del sistema de formación y reforzar los servicios de apoyo a la innovación y la competitividad que ya prestan este tipo de agentes», se concluye en el informe.

Los profesores y personal técnico de las escuelas de formación, así como la disponibilidad de laboratorios, talleres y otras infraestructuras, «posibilita a las escuelas de formación profesional como agentes para acompañar a las pymes en la diversificación y desarrollo de nuevos productos, el asesoramiento tecnológico y la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio».

Asimismo, es preciso avanzar en la articulación de un ecosistema eficiente de formación contínua con la participación de las escuelas de FP.

Según los expertos consultores, «es vital reforzar la formación en las tecnologías clave de los sectores con mayor presencia en la comarca, acercando, en la medida de lo posible, algunos cursos universitarios de grado y postgrado a la comarca, de forma que la presencia de estudiantes, profesores y científicos permita generar sinergias en forma de proyectos universidad-empresa y de nuevas iniciativas empresariales en ámbitos con importante valor añadido».

Por otro lado, Tolosaldea no dispone en sus límites comarcales de centros tecnológicos. Pero aquí no ven problema los autores del diagnóstico. Dicen que esto no quiere decir que sus empresas estén huérfanas de este tipo de servicios, ya que la comarca se encuentra inserta en uno de los ejes de desarrollo económico-empresarial más dinámicos de la CAPV y perfectamente comunicada con la capital por carretera, dónde están las sedes de buena parte de los centros tecnológicos de mayor interés para las empresas.

Nuevos modelos de negocio

El gran reto para la empresas, en definitiva, es la atracción y retención de talento. «Los proyectos innovadores surgen de las personas y es el genio de estas la que impulsa los proyectos de transformación». Complementariamente, la comarca precisa atraer la atención de los grupos y centros de investigación y tecnología vascos más punteros en temas de interés para la sostenibilidad de la zona, porque de la estrecha colaboración con ellos es de donde surgirán nuevas oportunidades de desarrollo. En este reto es crucial la incorporación de nuevos modelos de negocio que avanzan en la configuración de una economía circular, que prima la incorporación de productos que mantienen su valor económico durante el mayor tiempo posible y se devuelven al ciclo de reutilización o de producción, evitando residuos.