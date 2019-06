Tolosaldea, a por la cuarta regata Se mantiene en tercera posición en la clasificación, detrás de Hibaika y Zumaia | EL DIARIO VASCO TOLOSA. Sábado, 29 junio 2019, 00:47

La trainera Tolosaldea se enfrenta hoy sábado en Baiona a la cuarta jornada de su calendario de regatas de la liga ETE. Su última jornada, disputada el pasado 22 de junio en San Juan de Luz fue «agria», ya que las chicas finalizaron cuartas en la 27 Donibane Ziburuko Estropada (Bandera de San Juan de Luz) y continúan terceras en la clasifiación final.

Según afirman las remeras no volvieron con buena sensación; a pesar de que los entrenamientos del viernes fueran por buen camino, la embarcación iba «suelta», dicen miembros de la trainera, pero no pudieron dar un paso adelante más. Asimismo, afirman que la salida es un momento importante para adelantarse y posicionarse en los primeros puestos, pero no salieron dando buen nivel y finalmente no pudieron dar la vuelta a la regata.

El equipo ganador de la prueba resultó Hibaika, tal y como lo ha hecho en las dos primeras pruebas, y Zumaia obtuvo el segundo puesto a tan solo diez segundos. Kaiku fue el tercer equipo a 12 segundos y finalmente, Tolosaldea quedó cuarta a 18 segundos, seguida de Deusto que llegó a 26 segundos.

De esta manera, Tolosaldea se mantiene en la tanda de honor, en tercera posición de la clasificación general con un total de 25 puntos. Hibaika cuenta con 33 puntos, Zumaia con 29 y Deusto y Kaiku, empatadas con 24 puntos.

Hibaika y Zumaia son dos equipos, dicen, que se encuentran en muy buena forma y que a penas cometen fallos. Miembros de la trainera firman que la tanda de honor está muy igualada: «Intentaremos hacer los menores fallos posibles para mantenernos en los primeros puestos, hoy nos ha tocado a nosotras cometer algunos, pero no podemos hacer más que continuar entrenando de cara a las próximas jornadas», añaden las remeras.

Tras la jornada de hoy en Baiona, el 14 de julio se dirigirán a Portugalete, y el 20 y 21 de julio lo harán a Sestao y Orio.