Tolosaldea se acerca a su «reto social» de once días con el euskera Imagen de los once rostros populares y anónimos de Tolosaldea que componen el 'hamaikakoa' de Euskaraldia en la comarca. / IÑIGO ROYO Euskaraldia presenta a las once personas que fomentarán la iniciativa en la comarca | Los interesados en participar pueden dar su nombre; cada municipio cuenta con su propio punto de información y de inscripción E. ARANDIA TOLOSA. Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:37

En euskera. Así es como ha decidido Tolosaldea vivir durante once días consecutivos próximamente. Euskaraldia, un nuevo reto para la normalización del euskera, se celebrará del 23 de noviembre al 3 de diciembre en 370 municipios de Euskal Herria, y Tolosaldea ha presentado a las personas que representarán e impulsarán la iniciativa en la comarca. El grupo de once o 'hamaikakoa' de la comarca estará compuesto por rostros conocidos y anónimos como Iker Galartza, Elixabet Azpiroz, Kike Amonarriz, Tarba Dedah, Armando Roca, Garbiñe Biurrun, Unai Mendizabal, Ane Urkola, Jokin Altuna, Axun Lopetegi y Mila Canseco.

La razón que ha llevado a cada uno de ellos a participar en la iniciativa ha sido distinta. «Me gusta escuchar y hablar en euskera, y participaré en Euskaraldia porque quiero estar rodeado de gente euskaldun en mi pueblo», señaló el actor Iker Galartza. «Soy saharaui y aprendí a hablar en euskera. El año pasado me apunté a la campaña Eusle, pero toda la gente me hablaba en castellano y me resultó muy difícil hablar en euskera con mis amigas. Por ello, llevaré la chapa identificativa de 'belarriprest'», cuenta Tarba Dedah.

Implicación de la ciudadanía

Más allá de una adhesión, los organizadores buscan una implicación de la ciudadanía de once días en favor del euskera, donde las personas se podrán comprometer con la iniciativa como mínimo durante once días a participar como 'ahobizi' o 'belarriprest'. La primera hace referencia a aquellos que deberán hablar en euskera con las personas que lo entienden, aunque ellas contesten en castellano. Al dirigirse a personas que no conozcan, su primera palabra será siempre en euskera. Por su parte, la opción 'belarriprest' englobará a aquellos que quieren que les hablen en euskera porque ellos les entienden. Independientemente de recibir la respuesta en euskera o en castellano, quieren que les hablen en euskera.

Los participantes vestirán una chapa identificativa con uno de los dos roles, y la utilidad de este distintivo servirá para no explicar cuál de los dos roles desempeñan y para que aquellos que tengan más dificultades para expresarse en público sepan que se trata de alguien que «protegerá y apoyará lingüísticamente».

Todos los interesados en participar pueden dar ya su nombre. Cada uno de los municipios cuenta con su propio punto de información y de inscripción. En el caso de Tolosa, se podrá apuntar en la Escuela de Música Eduardo Mocoroa, la casa de cultura, en el polideportivo Usabal, así como en las oficinas de Galtzaundi.