Tolosala sigue firme en los puestos del play-off y recibe hoy al Eskoriatza

Garajes Tolosa Tolosala aparece firme en la quinta posición pero muy cerca del tercero y el cuarto, a un punto y dos, respectivamente. El playoff para jugar la Copa del Rey el año que viene lo jugarán los segundos, terceros, cuartos y quintos clasificados de la liga, y de momento, el equipo tolosarra está dentro, por lo que el objetivo principal es entrar en esos puestos. Hoy visita la cancha de Usabal el Eskoriatza (16.00), en un encuentro que Tolosala no puede perder.

Tolosala viene de jugar un partido muy meritorio ante el intratable líder Antiguoko. Perdió 4-2, pero hubo momentos en los que el empate estuvo cerca. Sin embargo, los errores en defensa acabaron condenando al equipo. Quedan seis jornadas de liga y el Antiguoko tiene muy cerca el campeonato y así el ascenso a 2ªB.

Tras el 2-1 del descanso, Tolosa jugó los mejores minutos, aunque otro error defensivo complicó la remontada (3-1). Pero el equipo tolosarra estaba jugando bien, logró el 3-2 a 8 minutos del final. Tolosala siguió mostrando sus virtudes, tuvo ocasiones pero no acertó. Arriesgó con el portero-jugador. No movió el balón demasiado bien y no estaba gozando de ocasiones de gol. A falta de 10 segundos, los donostiarras robaron un balón y metieron el definitivo 4-2.