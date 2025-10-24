El Tolosala prueba su estado de forma esta tarde ante el ascendido Oriamendi

K. I. Tolosa. Viernes, 24 de octubre 2025, 20:58 Comenta Compartir

El Tolosala está de dulce en este inicio de campeonato en Tercera División. Los locales firmaron un sensacional encuentro en Galdakao venciendo 1-6 a Lagun Onak. Los goles de Beñat Irazustabarrena (2), Álvaro Alonso, Xabier Arranz, Beñat Ugartemendia e Iker Gabarain han hecho que los tolosarras se encuentren en la zona noble de la clasificación.

Esta tarde a partir de las 18.00 horas en el polideportivo Usabal toca mantener ese buen estado de forma frente a un equipo recién ascendido a la categoría, el Montearatz Aguraingo Oriamendi. Los alaveses han plantado cara a varios rivales en varias jornadas, rascando tres empates y concediendo un partido. En cambio, el Tolosala se mantiene imabtido tras cuatro jornadas, con un reparto de puntos con los vecinos del Lauburu; el resto, victorias. Será un excelente partido para disfrutar del juego del club local.