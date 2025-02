Tolosala Garajes Tolosa se traza como objetivo entrar en el playoff de la Copa

El Diario Vasco tolosa. Viernes, 21 de febrero 2025, 19:52 Comenta Compartir

Tolosala Garajes Tolosa perdió ante el tercer clasificado, el Donipari, equipo que lleva años creciendo y que tiene jugadores de gran calidad. Era un duelo entre tercero y cuarto. Se preveía un gran partido y fue competido.

El equipo pasaitarra metió pronto el 1-0. Sin embargo, a los dos minutos, desde el córner, Tolosala logró el empate después de elaborar una buena jugada de estrategia. A pesar de empatar, los tolosarras no estaban nada cómodos en cancha. Les tocaba defender constantemente y no eran ellos mismos. En el minuto 13, llegaba su segundo gol y en el 15 el 3-1. Estaban siendo mejores y consiguieron agrandar la renta en el marcador.

Llegaba el descanso, tocaba descansar e intentar corregir conceptos para mejorar. La segunda parte comenzó mejor, los locales bajaron el ritmo y Tolosala fue mejor durante muchos minutos pero en el fútbol sala no sirve de nada no meter goles y es lo que pasó. Tolosala jugó mejor, tuvo ocasiones, Donipari no las tuvo, y ya en los últimos seis minutos el equipo tolosarra arriesgó sacando portero jugador, pero tampoco pudo ser.

«Un 3-1 final que duele, porque el rival era directo y las sensaciones no fueron buenas. Estamos quintos en la clasificación. Teniendo en cuenta que este año el primer clasificado sube a 2ªB directo, y que el Antiguoko volvió a ganar, tienen el objetivo cada vez más cerca», aseguran desde el club tolosarra.

El segundo, tercero, cuarto y quinto clasificado jugarán un playoff para que el ganador juegue la copa del rey la temporada que viene, por lo que, toca seguir trabajando semana a semana, mejorar e intentar estar en esos puestos a final de temporada. El equipo viaja para enfrentarse hoy al Albardero-Rivabellosa.