Tolosa&Co, quince años a favor del comercio local

Sábado, 1 de noviembre 2025

El 15 de mayo de 2010, la edición local de DV en Tolosa arrancaba con una noticia y esta frase: «Tomen nota de esta marca porque, a partir de ahora, van a verla muchas veces y en diferentes lugares. Se llama Tolosa&Co».

Realmente, así ha sido. Todos sabemos hoy en día lo que hay detrás de esta designación. Aquel nombre elegido para simbolizar la nueva etapa que se abría hace quince años en el asociacionismo comercial, fruto de de la unión de las dos entidades existentes, Igarondo y Alde Zaharra Dendak, es hoy un verdadero referente del pequeño comercio tolosarra.

¿Por qué se eligió este nombre? Sus impulsores defendían que era una marca fácilmente identificable con el ámbito comercial. El sufijo 'Co', además de su aire mercantil, es aplicable a diferentes ideas: compañía, comercio, colaboración, cooperación, colegiación, compañerismo, confianza, corresponsabilidad... «y todo ello queríamos que fuera», según palabras de Pedro Tolosa durante la presentación de la asociación.

Anate Iturralde fue también una de las promotoras de la iniciativa. «Tolosa es un pueblo vivo y muy dinámico, y el comercio va ligado a esta personalidad». «Desde Tolosa&Co queríamos trabajar por crear una asociación fuerte, queríamos que nuestra villa siguiese siendo un lugar de privilegio en cuanto a la oferta comercial y de hostelería».

Tolosa&Co acaba de celebrar su quince aniversario, en una fiesta en el Topic, y sus integrantes quieren mirar hacia el futuro con fuerza y optimismo. «Sabemos que en estos quince años ha ha bido momentos duros y hay que agradecer el esfuerzo del comercio por mantener el pueblo vivo», aseguran los portavoces de la entidad, Jaione Urreta y Asier Balda. «Desde que nació la asociación ha habido muchos cambios en la sociedad: los hábitos de consumo están cambiando día a día, hemos superado las crisis, incluso una pandemia mundial. Pero lo más importante es que seguimos aquí día a día abriendo nuestras persianas», añaden.

Diferentes problemas

En la actualidad hay más de 180 establecimientos asociados en Tolosa&Co. Entre ellos se encuentran comercios de todo tipo: moda, complementos, alimentación, juguetes, productos para mascotas, joyerías, librerías, tiendas de muebles... También se incluyen negocios que ofrecen servicios (fisioterapias, centros de estética, tiendas de fotografía, etc.) y hostelería.

¿Qué ha cambiado en estos quince años para el pequeño comercio? «Cuando surgió Tolosa&Co, una de las mayores preocupaciones era la crisis económica y las consecuencias que ésta generaba», aseguran los portavoces comerciales, quienes recuerdan, además, que la digitalización era muy limitada. «Empezaba a sonar cada vez más fuerte, pero los comercios no sentían la necesidad de vender online o de tener presencia digital. No existía la presión de plataformas digitales como Amazon, y por aquel entonces la preocupación era sólo la competencia que venía de los grandes centros comerciales».

Hoy en día, en cambio, el pequeño comercio sí que siente la obligación de tener presencia digital y aunque la mayoría se maneja bien en este ámbito, muchos encuentran dificultades para destacar. Además de tener presencia digital, cada vez es más importante ofrecer la opción de venta online.

En este sentido, Tolosa&Co lleva más de seis años ofertando un servicio que se llama 'Gogoko', y que ofrece a los asociados un canal de venta digital, con la posibilidad de hacer envíos a toda la península en 24-48 horas y a Tolosaldea el mismo día. «Desde Tolosa&Co siempre hemos intentado dar solución a los problemas y preocupaciones de los comerciantes», exponen Urreta y Balda.

Por otro lado, los hábitos de consumo están cambiando constantemente, y los consumidores ya no buscan solamente comprar, sino lo que se viene a calificar como «vivir una experiencia». Esta también es otra de las preocupaciones del pequeño comercio y cada vez son más los que incluyen experiencias de compra en sus ventas.

En resumen, el pequeño comercio de Tolosa ha pasado de preocuparse por los centros comerciales, a tener que competir con Internet también. Aunque los retos han cambiado, la esencia sigue siendo la misma: mantener viva la relación cercana con el cliente y adaptarse a los nuevos tiempos sin perder identidad local.

La lucha del día a día

La asociación no se ha quedado anclada en su zona de confort y, en estos quince años, ha impulsado actividades muy diversas. Además de la plataforma Gogoko, hay que citar el éxito que ha tenido el desfile de moda que se desarrolla en un entorno público (Triángulo, Tinglado), la fiesta de la Braderie o la campaña Katilu, puesta en marcha en las cafeterías con el objetivo de cuidar el medioambiente y crear una red de 'katilus' reutilizables en Tolosa. Hay más de 300 tazas en movimiento en la actualidad.

De cara a las navidades, Tolosa&Co siempre ha intentado impulsar innovadoras campañas para dinamizar y animar esta época: 'Prezio Juxtua' donde había que acertar el precio de todos los productos que estaban en el escaparate; Urrezko Goxokia, Tonbola, Toloteria, Erruleta Magikoa, entre otros. En las próximas fiestas navideñas también se repartirán caramelos con las compras y algunos de ellos llevarán dentro premios que serán, en realidad, cheques para consumir en el comercio. En total se repartirán 10.000 euros en premios.

«Cada pequeño comercio es la ilusión que una o varias personas han proyectado en sacar adelante su sueño. Comprando en Tolosa, la gente ayuda a que cada uno de esos sueños siga siendo real día a día», exponen los técnicos comerciales refiriéndose a uno de los ejes que cimentan el sentido de Tolosa&Co.

«Ofrecemos atención especializada, conocemos a nuestros clientes y a sus familias desde siempre. Comprando en el comercio local, el dinero se queda en Tolosa, lo cual es beneficioso para todos, ya que la gente aporta su granito de arena a la economía circular. De una manera u otra, directa o indirectamente, acaba volviendo al comprador», concluyen los comerciantes.

