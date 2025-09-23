Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los urdiñas celebran el primer tanto en casa en esta temporada, obra de Danel Barriola. ASIER IRAZU

El Tolosa CF vence al Urola y logra sus primeros tres puntos «de confianza» (3-1)

La expulsión de un jugador visitante encaminó a los urdiñas hacia la victoria, que refuerza al vestuario tras la derrota en el debut

Kevin Iglesias

Tolosa.

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:28

Ganar en casa siempre es un plus, y si no que se lo pregunten al Tolosa CF. El equipo entrenado por Josu Ibarbia superó el pasado viernes al Urola (3-1) en Berazubi en un partido complicado que no terminó de decidirse hasta los minutos finales, cuando los visitantes se quedaron con uno menos. Los primeros tres puntos llegan en esta segunda jornada, un resultado que «seguro que nos da confianza», valora el técnico urdiña. Y es que tras el jarro de agua fría que supuso perder en el estreno en liga, 2-0 contra el CD Urki, el Tolosa se lleva una victoria que eleva la moral en el vestuario.

El partido fue vistoso. Danel Barriola puso el 1-0 en el marcador a los once minutos de juego, cuando los locales se sentían cómodos sobre el campo. Sin embargo, la ventaja hizo más mal que bien en el conjunto urdiña. Los zumarragarras y urretxuarras dieron «un paso adelante» y encontraron el empate, minuto 20, lo que se tradujo en más complicaciones para los locales. Aunque lograron mantener inmóvil el luminoso, la molestia para desplegar su estrategia era patente.

El paso por vestuarios renovó las fuerzas. La entrada de jugadores de refresco y los ajustes «a la hora de presionar» igualó las tornas y el Tolosa tuvo opciones de adelantarse en el encuentro, sin éxito. El duelo se puso de cara para los urdiñas cuando Ian Murillo, del Urola, vio la segunda amarilla en el minuto 77. Al poco, Alain Insausti lograba el 2-1 para la alegría de Berazubi, mientras que en el descuento, Danel Irazustabarrena sentenciaba el partido con el 3-1 final.

Los jugadores terminaron el encuentro «en condiciones físicas y con ritmo», lo que evidencia que el duro trabajo de pretemporada está dando sus frutos, prueba de ello son los tres puntos obtenidos.

Con la moral reforzada, los urdiñas tendrán ocasión de repetir la gesta el sábado, a las 16.30, nuevamente en Berazubi.

Juvenil y cadete

Otros resultados a reseñar son los obtenidos por el Juvenil Liga Nacional y el Cadete Liga Vasca, ambos jugando en el campo de Usabal. Los primeros vencieron por 2-0 al Bergara, con goles de Unax Garmendia y Teddy Gómez, tantos que llegaron a poco de arrancar la segunda parte y con cuatro minutos de diferencia. En cambio, el cadete no pudo puntuar contra el Eibar. Aunque los urdiñas lograron empatar el tanto armero, gracias a Xabier Alberdi, el marcador fue engordando hasta el 1-6.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  3. 3

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  4. 4

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  6. 6 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  7. 7

    La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima del apuñalamiento mortal de Bilbao «no se conocían»
  8. 8 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  9. 9 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Tolosa CF vence al Urola y logra sus primeros tres puntos «de confianza» (3-1)

El Tolosa CF vence al Urola y logra sus primeros tres puntos «de confianza» (3-1)