El Tolosa CF vence al Urola y logra sus primeros tres puntos «de confianza» (3-1) La expulsión de un jugador visitante encaminó a los urdiñas hacia la victoria, que refuerza al vestuario tras la derrota en el debut

Kevin Iglesias Tolosa. Martes, 23 de septiembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Ganar en casa siempre es un plus, y si no que se lo pregunten al Tolosa CF. El equipo entrenado por Josu Ibarbia superó el pasado viernes al Urola (3-1) en Berazubi en un partido complicado que no terminó de decidirse hasta los minutos finales, cuando los visitantes se quedaron con uno menos. Los primeros tres puntos llegan en esta segunda jornada, un resultado que «seguro que nos da confianza», valora el técnico urdiña. Y es que tras el jarro de agua fría que supuso perder en el estreno en liga, 2-0 contra el CD Urki, el Tolosa se lleva una victoria que eleva la moral en el vestuario.

El partido fue vistoso. Danel Barriola puso el 1-0 en el marcador a los once minutos de juego, cuando los locales se sentían cómodos sobre el campo. Sin embargo, la ventaja hizo más mal que bien en el conjunto urdiña. Los zumarragarras y urretxuarras dieron «un paso adelante» y encontraron el empate, minuto 20, lo que se tradujo en más complicaciones para los locales. Aunque lograron mantener inmóvil el luminoso, la molestia para desplegar su estrategia era patente.

El paso por vestuarios renovó las fuerzas. La entrada de jugadores de refresco y los ajustes «a la hora de presionar» igualó las tornas y el Tolosa tuvo opciones de adelantarse en el encuentro, sin éxito. El duelo se puso de cara para los urdiñas cuando Ian Murillo, del Urola, vio la segunda amarilla en el minuto 77. Al poco, Alain Insausti lograba el 2-1 para la alegría de Berazubi, mientras que en el descuento, Danel Irazustabarrena sentenciaba el partido con el 3-1 final.

Los jugadores terminaron el encuentro «en condiciones físicas y con ritmo», lo que evidencia que el duro trabajo de pretemporada está dando sus frutos, prueba de ello son los tres puntos obtenidos.

Con la moral reforzada, los urdiñas tendrán ocasión de repetir la gesta el sábado, a las 16.30, nuevamente en Berazubi.

Juvenil y cadete

Otros resultados a reseñar son los obtenidos por el Juvenil Liga Nacional y el Cadete Liga Vasca, ambos jugando en el campo de Usabal. Los primeros vencieron por 2-0 al Bergara, con goles de Unax Garmendia y Teddy Gómez, tantos que llegaron a poco de arrancar la segunda parte y con cuatro minutos de diferencia. En cambio, el cadete no pudo puntuar contra el Eibar. Aunque los urdiñas lograron empatar el tanto armero, gracias a Xabier Alberdi, el marcador fue engordando hasta el 1-6.