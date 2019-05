El Tolosa, a tres puntos del ascenso tras doblegar con claridad al Anaitasuna Zubelzu y Zabaleta celebran sus goles; abajo, homenaje al Euskal Liga Femenino. / FOTOS IÑIGO ROYO Los urdiñas siguen sin depender de sí mismos pero confían en ganar los dos partidos que quedan y que pinchen los azkoitiarras J. GOÑI TOLOSA. Martes, 14 mayo 2019, 00:19

El Tolosa CF de División de Honor Regional superó con criterio y competencia la 'final' ante el Anaitasuna. Logró una convincente victoria (2-0), y llega con posibilidades de ascenso a Tercera División a falta de dos jornadas. Los urdiñas están a tres puntos de los azkoitiarras, que reciben al Aretxabaleta y viajan a Eibar en la última jornada. Los tolosarras juegan el próximo sábado en Lezo ante el Allerru, y finalizarán la liga en Berazubi recibiendo al Añorga. El Tolosa tiene que sumar tres puntos más que el 'Anai'. Difícil pero posible.

Tras una primera parte de respeto entre ambos equipos, el Tolosa CF se 'soltó la melena' en los compases iniciales de la segunda mitad, para dejar sentenciando el encuentro. Se intuía que el Anaitasuna estaba especulando con el resultado (le valía el empate), y esta táctica le acabó saliendo cara. Dos goles muy seguidos de Zubelzu y Rubén pusieron las cosas claras a favor del equipo local. Especialmente bonito fue este segundo tanto, cuya posible materialización se intuía en el vestuario. «Ellos tenían una defensa adelantada, y además el viento jugaba a nuestro favor. Teníamos en mente esta jugada para que Zabaleta se pusiera solo delante del portero, pero además es que fue un golazo porque Rubén ejecutó el lance a la perfección», comenta el entrenador, Ander Avellaneda.

«Todavía no hemos conseguido nada», advierte el míster urdiña, que dijo a sus jugadores «que disfrutaran de la victoria el fin de semana, pero que no se relajaran a partir de lunes», para afrontar otro choque determinante ante un Allerru que se está jugando el descenso. Si el Anaitasuna logra doblegar al Aretxabaleta, jugará luego en casa de un líder que está de vacaciones tras saber que no podrá ascender. O sea que quizás haya que confiar más en el Aretxabaleta que en el Eibar, aunque en el fútbol nunca se sabe.

«Estoy muy orgulloso porque nos lo jugábamos todo a una carta. Si no ganábamos, adiós a nuestras posibilidades. Pero lo hicimos y esta victoria es un paso adelante que nos da confianza», analiza Avellaneda.

El éxito también se cimentó en torno a un brillante juego defensivo del Tolosa CF (muy bien los centrales y laterales), y a un compromiso de todos los jugadores, que doblegaron a un Anaitasuna que decepcionó un poco, y que mostró por qué lleva tiempo inmerso en una racha tan mala. A ver si ésta sigue y lo aprovechan los urdiñas.