¡¡¡ El Tolosa CF es de Tercera !!! A la izquierda, los jugadores, en una piña durante la celebración de un gol, y a la derecha, foto de grupo festejando el éxito con el recuerdo al inolvidable capitán Urtzi. El equipo urdiña golea al Añorga y se sirve de la derrota del Anaitasuna para lograr el ascenso J. GOÑI TOLOSA. Domingo, 26 mayo 2019, 00:33

Jornada inolvidable la de ayer para el Tolosa CF de División de Honor Regional. El equipo urdiña hizo sus deberes ganando con claridad al Añorga (3-0), y se sirvió de la inapelable derrota del Anaitasuna en Eibar (3-0) para alcanzar el segundo puesto y lograr así el ascenso a Tercera División. Un objetivo que parecía una quimera no hace demasiadas jornadas. Pero la convicción, el empeño y el gran trabajo del entrenador y de sus jugadores han propiciado el éxito final. Zorionak.

El míster urdiña, Ander Avellaneda, emocionadísimo al término del encuentro, ya con la tensión descargada, valoraba la labor de sus futbolistas. «Dentro del vestuario creíamos en la remontada aunque desde fuera la gente no lo veía tan claro. Ha sido increíble el trabajo que han hecho, no tengo palabras, creo que nos lo merecíamos».

En el club percibían desde hace jornadas que el ascenso era posible. El Tolosa CF estaba jugando muy bien y el Anaitasuna daba claros síntomas de desgaste. Hace tres jornadas, el director de fútbol, Ricardo Zufiría, dirigió varias sesiones de 'coaching' preparando a los jugadores a solventar el posible miedo a ganar en la recta final de la temporada. La estrategia ha dado sus frutos: tres 'finales' (Anaitasuna, Allerru, Añorga), tres victorias. Y también hay que subrayar la convicción por llegar a la meta. Por eso se habían sacado camisetas conmemorativas antes del partido, sabiendo que el ascenso no dependía sólo de la victoria urdiña.

En cuanto al desenlace de la jornada desde el punto de vista futbolístico, la verdad es que hubo más tranquilidad y menos tensión de lo que se esperaba. Porque ya se sabía que el Anaitasuna iba perdiendo 3-0 a la media hora del partido en Eibar, y en Berazubi, el Tolosa se mostraba muy superior al Añorga. No tanto en la primera parte, que fue más táctica y trabada, pero en la segunda, el equipo urdiña sabía que estaba ante una oportunidad inmejorable y no la desperdició.

Al descanso se llegó con un 1-0 justo, con gol tempranero de Quintanilla, que hizo un partido extraordinario. En la segunda, el Tolosa CF dio un paso adelante, tuvo un par de claras ocasiones antes del 2-0, que logró Lecea de cabeza. El Añorga no parecía capaz de remontar, pero un gol suyo siempre podía infundir temor. No ocurrió -de hecho, los donostiarras no tuvieron ni una sola ocasión durante todo el encuentro-, pero sí acabó llegando el tercero local, gracias a una vaselina perfecta con la que Quintanilla salvó la salida del portero.

Al final, se desató la euforia entre los jugadores, cuerpo técnico y el público que llenó la tribuna de Berazubi. Urtzi, el malogrado e inolvidable capitán urdiña, volvió a estar presente en los recuerdos de los jugadores durante las celebraciones. El Tolosa CF jugará el año que viene en una categoría mucho más acorde con la historia del club. Tiempo habrá para planificar la próxima temporada. De momento, toca disfrutar, como lo hicieron ayer los componentes de la plantilla urdiña en una cena.

Ha sido un muy buen curso para la sección de fútbol del Tolosa CF. Hace varias semanas el equipo femenino logró el ascenso a Segunda. Otros como el Infantil Txiki y el 1ª Juvenil también han certificado notorios éxitos y ayer fue el día del ya 'nuevo' Tercera. ¡Enhorabuena!