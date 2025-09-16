Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Tolosa CF regresa de vacío de Eibar (2-0)

Kevin Iglesias

TOLOSA.

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:25

Mal comienzo de temporada para el primer equipo urdiña. El conjunto en División de Honor Regional no pudo regresar de Eibar con los tres puntos bajo el brazo, al perder por 2-0 ante el CD Urki en Unbe inferior. Los jugadores entrenados por Josu Ibarbia, quien se estrenaba como principal técnico del equipo sénior, se marcharon al descanso con la igualdad en el marcador, pero a mitad de la segunda parte llegaron los tantos urkistas. Ambos goles con tres minutos de diferencia, en los minutos 74 y 77, y aunque los tolosarras buscaron el empate, el marcador no se movió.

El segundo encuentro de la campaña, frente al Urola, se disputará este viernes a las 19.45 en Berazubi. Los urdiñas necesitarán del aliento de su afición para obtener la victoria.

En cuanto al fútbol base, el Juvenil Nacional cayó derrotado por el Athletic B por 5-2 (Iker Ugartemendia y Unax Rincón), mientras que el Cadete Liga Vasca tuvo peor fortuna en el inicio de liga con un duro 11-0, también contra el Athletic.

