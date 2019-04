La Tolosa que quieren los niños Haurren Hiria. Abajo, un grupo de los escolares que han participado en la iniciativa de Haurren Hiria sobre la movilidad en Tolosa, y arriba, dos imágenes que ilustran algunos de los problemas que han detectado, como el pavimento del Triángulo o la calle Rondilla. / ROYO Los escolares de la iniciativa Haurren Hiria detectan los problemas de movilidad que ven en Tolosa JUANMA GOÑI TOLOSA. Martes, 23 abril 2019, 01:05

Haurren Hiria es una iniciativa popular que promueve la participación de los niños en las políticas públicas, donde cada curso trata un tema. Este ha sido el de la movilidad. Los escolares han llevado a cabo varias sesiones de trabajo para acabar definiendo los problemas de movilidad que ven en la villa.

El Consejo de la Infancia del curso 2018-19 de la Haurren Hiria está formado por un total de 43 niños y niñas de entre tercero y sexto de Primaria de los centros Laskorain, Samaniego y Herrikide. El Ayuntamiento de Tolosa, a su vez, está elaborando un Plan de Movilidad Sostenible e Igualitario (PMSI de Tolosa) dentro de la dinámica de trabajo Tolosa Badabil. Los resultados de la iniciativa Haurren Hiria se están analizando en una mesa de trabajo que hay constituida para dicho plan, llevando a cabo sesiones de contraste con los niños participantes en esta experiencia.

Parte Vieja Faltan señales que indiquen dónde cruzar en bici. Parque Jurásico Al estar el parque muy cerca de la entrada del parking, se va el balón por la rampa y los niños se llevan sustos con los coches que salen del parking. Puente Arramele El cruce para pasar del puente a la plaza Trinkete es peligroso cuando el semáforo está en ámbar. Además, hay poco tiempo para el paso de peatones y mucho para el de vehículos. Calle Rondilla La gente la cruza por cualquier sitio. Ambulatorio La acera está en un pésimo estado. Herrikide Muchos coches en segunda fila. Triángulo Pavimento peligroso para peatones. Calle Laskorain Acera estrecha y existencia de postes entre la misma y la calzada. Avenida Navarra y calle Gudari En bici sólo se puede circular en un sentido. Calle Oria Las mesas de los bares estrechan el paso. Hay resaltes en el paso de cebra. En bici solo se puede circular en un sentido. Plaza de toros El canal de recogida de aguas situado frente a la plaza de toros es peligroso, ya que está en medio. Ikastola-polideportivo Los niños suelen ir por el camino junto al río, que es más directo, pero que no es para bicis, sino peatonal, por lo que pueden tener problemas. Parque de los noruegos La pintura del paso de cebra del parking de Eroski está borrada. En general, el pavimento está en muy mal estado. Puente de SAM El bidegorri está en muy mal estado, lleno de baches. Paseo de Iurramendi El pavimento del bidegorri no es nada adecuado. Para andar en patines o en patinete, la baldosa es muy peligrosa, porque las ruedas se pueden meter en los huecos. Calle Papel El bidegorri está borrado.

En las cuatro sesiones realizadas hasta hoy, los niños se han puesto en diferentes situaciones relacionadas con la movilidad, para sacar conclusiones de las mismas y proponer diferentes medidas.

En la primera sesión, llevada a cabo en noviembre, se les mostró, por grupos, un gran plano callejero de Tolosa con algunas referencias, pero sin los nombres de las calles, plazas, barrios o edificios. Por medio de diferentes tarjetas, tuvieron que completar el plano para sacar a la luz las referencias que tenían de estos lugares y su conocimiento de la localidad, los trayectos que hacen y los obstáculos que encuentran. Según los educadores, «se pudo observar que niños y adultos tienen diferentes referencias a la hora de moverse por la localidad. Las referencias de los niños son el centro educativo, la Escuela de Música, el parque...».

Los escolares detectaron algunos puntos de sus desplazamientos en los que tienen problemas. Por ejemplo, en Iurre, el bidegorri no está señalizado. Para hacer el trayecto polideportivo-Ikastola en bicicleta no van siempre por el bidegorri. En algunos puntos el pavimento del carril bici no es adecuado. En general, los escolares no sabían que no se podía andar en bici por la Parte Vieja, a excepción de los puntos señalizados. Echaron en falta tramos de bidegorri entre el Triángulo y la Escuela de Música.

En la segunda sesión, llevada a cabo antes de las Navidades, los niños se pusieron en el papel de las personas con problemas de visión y de movilidad. Para ello, se metieron en el papel de personas ciegas o de movilidad reducida, de peatones y de ciclistas desplazándose por las calles, y reflejaron en un mapa gigante los obstáculos que encontraron, que fueron parecidos en todos los roles: calles mojadas resbaladizas, aceras estrechas, pavimentos irregulares, tramos sin bidegorri...

En febrero fue la tercera sesión, cuyo objetivo era moverse por Tolosa en bici de modo seguro y ocuparse personalmente del mantenimiento de las bicicletas. Para ello, hicieron una ginkana, asistieron a un cursillo para conocer las señales, disfrutaron con un taller de bici, y elaboraron encuestas sobre el uso de la bici. Muchos utilizan a diario este medio de transporte.

En la última sesión de Haurren Hiria, celebrada hace pocos días, también participaron padres y madres. Compartieron lo que habían hecho sus hijos, enriqueciéndolo con nuevas aportaciones. Concretaron los problemas de cada zona, que se reflejan en el cuadro adjunto a la noticia.

Las familias hicieron esas propuestas para la mejora de la movilidad en la localidad, y el Ayuntamiento ya las está estudiando en el marco del proceso de elaboración del plan de movilidad Tolosa Badabil.

En mayo rematarán el curso con el Mintzatxoko, donde participarán en ambiente festivo los niños y sus familiares, que trasladarán al Ayuntamiento la labor realizada en el año para que la estudie y la ponga en práctica.